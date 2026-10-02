MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bautista senza sella per il 2027: un costruttore cinese gli offrirà la Superbike del futuro?

Superbike
di Elisabetta Lubrani
Superbike: Alvaro Bautista diventa tester?
Seguici su Google News
Alvaro Bautista non ha una moto per il Mondiale Superbike 2027. Il team Barni Racing ha scelto Xavi Vierge da affiancare a Yari Montella e il due volte campione del mondo Superbike che sta per compiere 42 anni, si ritrova senza posto. La sua carriera però potrebbe avere un epilogo inatteso: costruttore cinese lo avrebbe contattato per lo sviluppo di una futura Superbike. Lo riporta la testata francese paddock-gp.

Barni sceglie Vierge

Xavi Vierge formerà la coppia del team Ducati con Yari Montella, prendendo di fatto la sella occupata in questa stagione da Bautista. Per l'ex campione del mondo 125cc il problema è che il mercato si è chiuso attorno a lui. Bautista voleva continuare a correre, ma le selle principali sono ormai assegnate e al momento non c'è una soluzione evidente per restare titolare nel 2027. Bautista, per regolamento, è costretto a correre con 5-6 chili di zavorra, per raggiungere il peso limite pilota più abbigliamento di 80 chili: nessun team vuole farsi carico di questo fardello Il ritiro potrebbe sembrare la conclusione logica, se non fosse per una porta che si è appena socchiusa.

Un 2027 da collaudatore

Secondo le informazioni circolate in Spagna e rilanciate dalla testata francese, il costruttore cinese avrebbe proposto a Bautista un ruolo nello sviluppo della sua Superbike. Uno scenario molto diverso da quello sperato dallo spagnolo: invece di correre tutta la stagione 2027, si dedicherebbe a test e sviluppo, in vista di un possibile debutto della moto nella Superbike 2028.
Il nome del marchio non è noto. Le piste sono due, CFMoto e ZXMoto, ma non hanno lo stesso grado di certezza. CFMoto sta effettivamente sviluppando la SR-RR con motore V4 da 997 cc, però non ha ancora annunciato ufficialmente alcun programma WorldSBK per il 2028.

La pista ZXMoto e il motore V5

Per ZXMoto, invece, il progetto è pubblico. Il fondatore Zhang Xue ha confermato che lo sviluppo di una Superbike è iniziato e che l'obiettivo è entrare nel Mondiale nel 2028, con un'architettura decisamente insolita: un motore V5.
Resta però un ostacolo importante. Nella sua formulazione attuale, il regolamento tecnico Superbike non prevede la configurazione a cinque cilindri. Ricordiamo che per qualunque cambiamento regolamentare serve l'unanimità in sede di MSMA (l'associazione dei Costruttori da corsa). Basta un solo voto contrario per bloccare qualsiasi cambiamento. La centralina unica, per esempio, non è mai stata adottata in Superbike perchè la BMW è contraria. In MotoGP c'è il recentissimo precedente della moto unica: stava bene a tutti, ma la KTM ha posto il veto, per cui le moto disponibili restano due.
Tra Bautista e ZXMoto c'era già stato un avvicinamento. Già a inizio settembre, interpellato direttamente sull'argomento, lo spagnolo aveva aperto alla possibilità di mettere a disposizione il proprio bagaglio tecnico. "La mia esperienza potrebbe essere utile", la frase di Bautista riportata da Paddock-GP. Ora resta da capire se quella disponibilità diventerà un contratto. Per Bautista potrebbe essere l'ultima sfida: un anno lontano dai riflettori per preparare, nel 2028, il ritorno in pista con una moto tutta nuova.
Alvaro Bautista, 41 anni
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Superbike, Barni conferma l'addio di Bautista: nel 2027 ci sarà un altro spagnolo nel boxSuperbike, Barni conferma l'addio di Bautista: nel 2027 ci sarà un altro spagnolo nel box
ZXMOTO preannuncia l'arrivo di una Superbike che oggi non può correreZXMOTO preannuncia l'arrivo di una Superbike che oggi non può correre
Fonti: Paddock-GP
Alvaro Bautista

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike: l'incidente di Remy Garnder a Cremona
Superbike

SBK: Remy Gardner fratturato ci torna su "C'era qualcosa di strano in pista"

Alvaro Bautista seduto nel box del team Barni Racing Superbike
Superbike

Superbike, Barni conferma l'addio di Bautista: nel 2027 ci sarà un altro spagnolo nel box

Shanghai International Circuit
Superbike

Superbike, nel 2027 arriva la Cina: finalmente un calendario più da Mondiale

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP

Non solo Acosta, KTM ritrova anche Bastianini a Motegi: ora va risolto il solito problema

MotoGP
Moto: La Michelin ha portato gomme anti-ducati?

Michelin smonta la teoria della carcassa anti-Ducati: "Ducati ha sempre vinto"

MotoGP
F1 Malesia: Charles Leclerc primatista del venerdi

Sepang infiamma la F1: la Ferrari di Leclerc vola nelle libere, ma sarà vera gloria?

Formula 1
Marco Bezzecchi e Jorge Martin piloti Aprilia MotoGP a Motegi

Assalto Ducati a Motegi, Aprilia pronta a reagire: ecco cosa manca a Martin e Bezzecchi

MotoGP
yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross

Articoli popolari

Jack Miller

Disastro Yamaha, Miller: "Mi vergogno". Meregalli: "Non è più come prima..."

MotoGP
Alvaro Bautista seduto nel box del team Barni Racing Superbike

Superbike, Barni conferma l'addio di Bautista: nel 2027 ci sarà un altro spagnolo nel box

Superbike
ZXMoto

ZXMOTO preannuncia l'arrivo di una Superbike che oggi non può correre

Superbike
Bagger: Harley Davidson punta tutto sulla world cup

Harley-Davidson cambia strategia: addio al MotoAmerica, tutto sulla World Cup

In Pista
yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading