Superbike, nel 2027 arriva la Cina: finalmente un calendario più da Mondiale

Fuori Ungheria e Jerez, dentro Valencia e Shanghai: ecco cosa cambia nel programma del WorldSBK per il prossimo anno.

Dopo che nei giorni scorsi è stato svelato quello della MotoGP, oggi è toccato al calendario del Mondiale Superbike 2027. C'era tanta curiosità di vedere quali novità ci sarebbero state e sicuramente quella più attesa riguardava l'aggiunta di un ulteriore round extra-europeo. Negli ultimi anni l'unica tappa fuori dal Vecchio Continente è stata quella a Phillip Island, Australia, che anche l'anno prossimo ospiterà il round di apertura del campionato nel weekend 19-21 febbraio. Sarà l'ultima apparizione di Phillip Island, dato che dal 2028 l'azione si sposterà a The Bend

La Cina entra nel calendario Superbike: ultimo round a Shanghai

La grande novità è rappresentata dallo sbarco del WorldSBK in Cina: lo Shanghai International Circuit ospiterà l'ultimo round del calendario 2027 nel weekend 29-31 ottobre. Il debutto della Cina è importante per la crescita di un campionato nel quale i marchi cinesi puntano molto per il futuro. ZXMOTO ha già annunciato la volontà di entrare nel 2028, anche CFMOTO lavora con lo stesso obiettivo. E non vanno scordati costruttori come QJMOTOR e Kove.

Proprio Kove era stato il primo a entrare nel 2023 partecipando al Mondiale Supersport 300, vincendo poi il titolo nel 2025 con Beñat Fernandez. Nel 2026 ha confermato la propria presenza nella nuova categoria Sportbike. Nel 2024 QJMOTOR ha fatto la storia diventando il primo costruttore cinese a partecipare al Mondiale Supersport, nel quale nel 2026 è arrivata anche ZXMOTO, capace di ottenere subito grandi risultati con Valentine Debise.

SBK, addio Balaton e Jerez: torna Valencia

I round del calendario Superbike 2027 saranno sempre 12. Escono tappe come Balaton Park (Ungheria) e Jerez, per fare spazio a Shanghai e anche al ritorno di Valencia. Il circuito Ricardo Tormo ospiterà il terzo evento della stagione a inizio aprile, poco dopo l'appuntamento a Portimao (Portogallo).

Valencia è stata sede di undici round tra il 2000 e il 2010. La Spagna continuerà ad avere anche Aragon (21-23 maggio) nel programma. Doppietta anche per il Portogallo con Portimao e Estoril, che anche nel 2027 sarà il penultimo evento della stagione (15-17 ottobre).

Due round in Italia, ma per Cremona dubbio 2028

Confermati i due round in Italia a Misano Adriatico (18-20 giugno) e a Cremona (24-26 settembre). Per quanto riguarda Cremona, che ha recentemente ospitato il terzultimo appuntamento del Mondiale SBK 2026, ci sono dubbi sul fatto che si possa andare avanti oltre il 2027.

Alessandro Canevarolo, CEO del Cremona Circuit, si è così espresso: "In questo momento è difficile dire cosa faremo nel futuro - riporta La Provincia di Cremona -. Abbiamo ancora due anni di contratto per la Superbike, ma per il 2028 probabilmente chiederemo di interrompere il contratto. Il problema non è legato alla gestione, è legato alla considerazione che non vediamo da parte della Regione e del territorio. Questo per noi è un momento di grande esposizione mediatica, ma per noi è un evento in perdita. Vorremmo essere trattati come fa l’Emilia-Romagna con Misano, avere un riconoscimento anche dal punto di vista economico". Sostenere le spese è complicato, Canevarolo chiede in intervento della Regione Lombardia per poter rispettare il contratto anche per il 2028 e poter pensare a un eventuale rinnovo.

WorldSBK: svelato il calendario 2027