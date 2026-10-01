Honda rimette le ali: un ritorno storico per rilanciare il progetto MotoGP

Honda ritrova lo sponsor storico Red Bull: si riaccende una partnership che ha visto tanti successi in MotoGP.

La voce era nell'aria da tempo, ora è ufficiale. Una collaborazione storica iniziata nel 2006, interrotta nel 2023 e che riprenderà nel 2027. Red Bull tornerà a campeggiare in bella evidenza sulle nuove Honda in qualità di sponsor di peso. Una partnership che riprende dopo lo stop in coincidenza con l'addio di Marc Marquez, un ritorno simbolico, a indicare la fermissima intenzione dell'Ala Dorata di ritornare ad essere grande protagonista in MotoGP, cogliendo l'occasione delle nuove 850.

Un pizzico d'entusiasmo c'è con i tempi ( ufficiosi ) dei test svolti finora, che danno la nuova RC-V già in evidenza, ma è una situazione al momento da prendere con le pinze. Riavere un colosso però è sicuramente un segnale incoraggiante e ottimista per la rivoluzione che avverrà anche in Honda, dalle moto ai piloti (arriva Fabio Quartararo) ai vertici del team con l'addio di Alberto Puig.

L'annuncio HRC MotoGP

Honda Racing Corporation e Red Bull sono liete di annunciare una nuova partnership che vedrà il marchio austriaco unirsi al team Honda HRC Castrol MotoGP come uno dei principali partner a partire dalla stagione 2027. L'accordo pluriennale segna un'importante riunione della lunga collaborazione tra le due aziende in diverse discipline del motorsport. Unite dall'ambizione e animate dalla ricerca dell'eccellenza, entrambe le aziende hanno obiettivi chiari da aggiungere alla loro ricca storia e continuare a spingere i limiti delle prestazioni, contribuendo insieme a plasmare il futuro del Campionato del Mondo MotoGP.

In base al nuovo accordo, il marchio Red Bull sarà ben visibile sulla prossima generazione di moto Honda HRC Castrol, nel box del team e sull'abbigliamento dei piloti, mentre HRC e Red Bull puntano entrambe alla competizione e alla vittoria ai massimi livelli del motociclismo.

Red Bull è entrata a far parte del team ufficiale Honda HRC per la prima volta nel 2015. La partnership di quel periodo ha coinciso con alcuni degli anni di maggior successo nella storia moderna di HRC, tra cui la conquista di numerosi titoli mondiali piloti e costruttori, grazie alla collaborazione tra i due team iconici. Questa rinnovata collaborazione si fonda proprio su queste basi, riunendo due organizzazioni con una comprovata storia di successi e una visione condivisa, sia in pista che fuori.