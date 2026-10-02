MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Assalto Ducati a Motegi, Aprilia pronta a reagire: ecco cosa manca a Martin e Bezzecchi

MotoGP
di Matteo Bellan
Marco Bezzecchi e Jorge Martin piloti Aprilia MotoGP a Motegi
MotoGP Giappone: il bilancio Aprilia dopo le Prove in Giappone
Seguici su Google News
C'è ancora qualcosa da sistemare nel team di Noale: i due piloti non sono messi male a Motegi, però si aspettano di migliorare parecchio nella giornata di sabato.
Ducati all'attacco per cercare di guadagnare punti nel Gran Premio del Giappone, sapendo che in Indonesia dovrebbe essere Aprilia la favorita. Dopo le prove MotoGP del venerdì, davanti ci sono due Desmosedici GP26 separate dalla KTM di Pedro Acosta; la migliore RS-GP26 è quella di Marco Bezzecchi, quarto a 218 millesimi dal leader Alex Marquez. Jorge Martin, in vetta alla classifica del mondiale, ha chiuso ottavo con un ritardo di oltre 4 decimi.

MotoGP Giappone, Prove: il bilancio di Bezzecchi

Intervistato da Sky Sport MotoGP, Bezzecchi si è detto abbastanza contento del suo venerdì a Motegi: "Siamo stati veloci nel giro veloce e anche nel passo gara sia al mattino sia al pomeriggio. Il time attack lo aspettavo più esplosivo, però qui hanno portato una gomma soft più dura del solito e non c'è quel grip che immaginavo e speravo con l'asfalto nuovo. Comunque, la moto si guida bene, anche se dobbiamo ancora migliorare un po'. Nel complesso un buon inizio".
Il pilota riminese è consapevole di ciò che deve fare per mettersi nella condizione di poter lottare per vincere: "Martin è molto efficace nel T4, ha fatto meglio di me, anche se io non sono andato male. Lui è molto bravo a fare l'ultima variante. Nelle staccate stiamo faticando un po', con questo asfalto ci aspettavamo più grip. Ci hanno portato delle gomme molto dure, per farle lavorare bene ci vuole tempo e ci vuole un modo di guidare che non è ancora il mio. Forse sono troppo aggressivo in frenata, bisogna essere più dolci, ci devo lavorare".
Il team Aprilia Racing dovrà lavorare per consegnargli una RS-GP26 migliore, ma al tempo stesso Bezzecchi è consapevole di dover fare la propria parte adattando il suo stile di guida alle condizioni presenti a Motegi.

Martin non si sente troppo indietro

Pur non essendo in alto nella classifica del venerdì in Giappone, Martin è complessivamente soddisfatto: "Nel time attack ho avuto qualche problema - ha detto a Sky Sport MotoGP - ma in generale mi sento bene con la moto. Abbiamo fatto un bel venerdì, con la gomma media mi sento bene in vista della gara di domenica. Mi manca capire come riuscire ad essere un po' più veloci con la soft".
Per il pilota spagnolo è fondamentale comprendere come diventare più competitivo con la gomma posteriore morbida, visto che è quella da utilizzare nelle Qualifiche e probabilmente anche nella Sprint: "Anche se quest'anno la gomma è più dura dell'anno scorso - spiega - comunque quando montiamo la soft il bilanciamento della moto cambia un po' e questo mi condiziona di più; Marco riesce ad essere più competitivo e devo capire andare più forte. Abbiamo qualche ricetta, però dobbiamo fare uno step. Come passo non mi sento lontano, penso che stiamo facendo un buon lavoro".
Le FP3 di sabato mattina saranno importanti per lavorare e produrre dei miglioramenti. Martinator è il leader della classifica generale MotoGP e vuole rimanerci prima di volare a Mandalika, dove Aprilia dovrebbe essere più forte rispetto a questo weekend a Motegi.

Leggi anche

Pecco Bagnaia si ricorda di Noriyuki Haga: in MotoGP il casco dedicato al mito SuperbikePecco Bagnaia si ricorda di Noriyuki Haga: in MotoGP il casco dedicato al mito Superbike
Rins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenzaRins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenza
"In Testa": su Amazon trovate l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte iridato SBK
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Nicolò Bulega
MotoGP

Bulega dalla disperazione alla MotoGP: "Non volevo più uscire"

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez e le rimonte da record: Dovizioso svela il suo segreto

rins-miller-yamaha-motogp
MotoGP

Rins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenza

Altre notizie

yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross
Nicolò Bulega

Bulega dalla disperazione alla MotoGP: "Non volevo più uscire"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez e le rimonte da record: Dovizioso svela il suo segreto

MotoGP
rins-miller-yamaha-motogp

Rins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenza

MotoGP
Alex Marquez guida la Ducati Gresini nelle Prove MotoGP a Motegi, Giappone

MotoGP Giappone, Prove: Alex Marquez da record, notte fonda per Bagnaia

MotoGP

Articoli popolari

Jack Miller

Disastro Yamaha, Miller: "Mi vergogno". Meregalli: "Non è più come prima..."

MotoGP
Alvaro Bautista seduto nel box del team Barni Racing Superbike

Superbike, Barni conferma l'addio di Bautista: nel 2027 ci sarà un altro spagnolo nel box

Superbike
MotoGP: i piloti in passerella a Tokyo

Motegi, torna la gomma dura con carcassa rinforzata: Ducati e Marc Marquez di nuovo sotto esame

MotoGP
ZXMoto

ZXMOTO preannuncia l'arrivo di una Superbike che oggi non può correre

Superbike
Bagger: Harley Davidson punta tutto sulla world cup

Harley-Davidson cambia strategia: addio al MotoAmerica, tutto sulla World Cup

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading