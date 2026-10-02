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Sepang infiamma la F1: la Ferrari di Leclerc vola nelle libere, ma sarà vera gloria?

Formula 1
di Riccardo Ventura
F1 Malesia: Charles Leclerc primatista del venerdi
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La Formula 1 corre il GP del Bahrain in...Malesia. Stranezze di un calendario condizionato dalla guerra in Medio Oriente. Ecco cos'è successo nelle prove libere e come ci lanciamo verso il GP.
Sepang è una delle piste più belle del Mondo, lo sanno bene gli appassionati della MotoGP di cui è una tappa tradizionale. La F1 invece mancava da nove anni.

Aston Martin conferma, Haas saluta Ocon 

Fernando Alonso sarà regolarmente in pista anche il prossimo anno, avendo trovato l'accordo con la Aston Martin. Lo spagnolo cerca conferme e si fida di Adrian Newey per il 2027, mentre la conferma di Lance Stroll è merito di papà proprietario del team. Diverso invece il clima in Haas con Esteban Ocon sia ai saluti. Il francese al momento non ha un posto per il prossimo anno, mentre il suo sedile dovrebbe essere affidato a Rafael Camara, brasiliano che è ad un soffio dalla conquista del titolo F2. Camara è pilota Ferrari e potrebbe aiutare il team statunitense a trovare nuovi sponsor in Sudamerica. Non è un privilegiato, perchè al debutto in F2 è andato molto forte, pur commettendo qualche errore.

Il caldo fa soffrire la F1

Il caldo sarà una variabile molto seria a Sepang e si parla di un degrado gomme molto consistente. Le Pirelli hanno sofferto e si va verso un GP da due soste. Però incombe anche la pioggia: il meteo sembra scongiurare questa ipotesi, ma nei dintorni di Kuala Lumpur il tempo cambia in un baleno. Se la pista sarà asciutta, sarà interessante vedere chi riuscirà a salvaguardare le gomme: in ogni caso potrebbe essere una tappa piena di sorprese.

Leclerc svetta nelle libere 

Il sole splende in casa Ferrari visto che Charles Leclerc ha chiuso la giornata davanti a tutti. Il monegasco e tutto il team ne avevano bisogno, ma sappiamo come la rossa sia ormai specializzata nel ruggire il venerdi, salvo poi afflosciarsi quando conterebbe andare forte davvero. Dietro il ferrarista troviamo Isack Hadjar e pare proprio la Red Bull la vettura più performante. Max Verstappen, quarto al pomeriggio, al mattino è stato il più veloce, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quinto. Terza la McLaren di Lando Norris che però avanza fra qualche problema. Soltanto settima ed ottava le Mercedes, con George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il team che qui sfoggerà una livrea in onore di Petronas, pare in ritardo, ma il tempo per recuperare c'è.

I tempi della seconda sessione di prove

Tempi

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FOTO: Formula 1
Charles Leclerc

diRiccardo Ventura

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