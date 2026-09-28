Russell a caccia di Antonelli, in Malesia risveglio con la sfida che ha riacceso la F1

La Formula 1 non si ferma e dopo aver superato Baku è di nuova pronta all'azione su un tracciato che torna dopo 9 anni in calendario.

Il GP del Bahrain non si correrà a Sakhir ma a Sepang in Malesia. Il conflitto in Medio Oriente ha portato Liberty Media a rivedere i suoi piani, ma non ha cambiato la titolazione del GP: chi paga, cioè sponsor e promoter locale, sono sempre gli arabi. La stupenda pista malese torna dunque nel massimo campionato automobilistico. Ecco la guida completa.

Russell vs Antonelli si infiamma

Il quindicesimo atto della stagione 2026 fra le stradine e i larghi viali di Baku sono stati teatro della prova magistrale di George Russell : un'inizione di fiducia di cui aveva bisogno.- La Mercedes parte largamente favorita anche a Sepang, che ha rettlinei molto esigenti. Russell proverà a dare un'altra sforbiciata al vantaggio di Kimi Antonelli, che adesso è di 66 punti. L'asso italiano però è ancora saldamente leader ma mancano ancora tanti GP e ogni piccolo errore può riaccendere l'esuberanza del compagno. C'è un precedente inquietante per le speranze iridate di Kimi: proprio a Buku un anno fa partì la rimonta di Lando Norris favorita dall'errore del compagno Oscar Piastri che fin lì aveva dominato. Com'è poi andato il Mondiale ce lo ricordiamo tutti. Quindi la lotta in famiglia Mercedes è più viva che mai.

La Red Bull ha centrato un doppio podio nella gara azera e vorrà dimostrare che non è stato un caso, con Ferrari e McLaren che dovranno rispondere. Il Cavallino Rampante ha pagato soprattutto la prima parte di gara mentre la scuderia di Woking si trovava in zona podio con Oscar Piastri, prima che l'australiano mandasse tutto alle ortiche con un'errore in staccata. Interessante sarà anche come giungeranno i piloti Alpine: Flavio Briatore non ha preso bene lo sbaglio di Franco Colapinto che è costata la gara pure a Pierre Gasly.

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 302 punti George Russell (Mercedes) 236 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 199 punti Lando Norris (McLaren) 186 punti Charles Leclerc (Ferrari) 179 punti Max Verstappen (Red Bull) 163 punti Oscar Piastri (McLaren) 120 punti Isack Hadjar (Red Bull) 86 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 59 punti Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 37 punti Franco Colapinto (Alpine) 27 punti Olivier Bearman (Haas) 20 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti Esteban Ocon (Haas) 7 punti Carlos Sainz (Williams) 7 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 3 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 538 punti Scuderia Ferrari HP 378 punti McLaren Mastercard F1 Team 306 punti Oracle Red Bull Racing 263 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 83 punti BWT Alpine F1 Team 68 punti TGR Haas F1 Team 27 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 17 punti Atlassian Williams F1 Team 12 punti Aston Martin Aramco F1 Team 3 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

GP del Bahrain in TV e streaming

La Malesia ci riporta ad orari mattutine e ci aspettano risvegli di fuoco visto che prima della F1 ci sarà la MotoGP in Giappone. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Sepang.

Venerdì 2 ottobre:

06:30-07:30: Prove libere 1

10:00-11:00: Prove libere 2

Sabato 3 ottobre:

06:30-07:30: Prove libere 3

10:00-11:00: Qualifiche (differita TV8 alle 14:00)

Domenica 4 ottobre:

09:00-11:00: Gara (differita TV8 alle 16:30)

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FOTO: social formula 1