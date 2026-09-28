Motocross Nazioni tra infortuni e forfait, anche l'Italia stravolge la formazione

Come tante altre squadre, anche l'Italia si vede costretta a cambiare il trio per il Motocross delle Nazioni 2026.

Stabilire le formazioni per il Motocross delle Nazioni 2026 sta diventando un'odissea. Tra infortuni e problemi di salute (o alcuni forfait), sono tantissime le squadre che hanno dovuto rivedere i programmi. Si aggiunge anche l'Italia , che deve rinunciare ad Andrea Bonacorsi per problemi di salute e ha chiamato in corsa Alberto Forato, cambiando anche le categorie dei suoi ragazzi. Andrea Adamo infatti viene spostato in MX Open, dove originariamente era schierato il bergamasco di Ducati, e in MXGP ci sarà appunto il veneto di Fantic.

Motocross Nazioni, la situazione dell'Italia

Cambia la formazione dell'Italia in vista del Motocross delle Nazioni, in programma questo fine settimana a Ernée, in Francia. Alberto Forato (Fantic) subentrerà ad Andrea Bonacorsi (Ducati) tornando a correre su quel tracciato che lo vide protagonista nel Trofeo del 2023. La squadra azzurra sarà così composta: Alberto Forato verrà schierato nella classe MXGP, Ferruccio Zanchi nella MX2 e Andrea Adamo - inizialmente previsto in MXGP - correrà nella MX Open.

Le condizioni fisiche di Andrea Bonacorsi, non ancora completamente ristabilitosi dopo il virus contratto in Turchia, non gli hanno consentito di riprendere gli allenamenti in moto per cui la FMI, d'accordo con il pilota bergamasco, ha deciso di provvedere alla sua sostituzione con un pilota veloce e di comprovata esperienza.

Quante assenze illustri