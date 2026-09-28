Motocross Nazioni tra infortuni e forfait, anche l'Italia stravolge la formazione

Come tante altre squadre, anche l'Italia si vede costretta a cambiare il trio per il Motocross delle Nazioni 2026.
Stabilire le formazioni per il Motocross delle Nazioni 2026 sta diventando un'odissea. Tra infortuni e problemi di salute (o alcuni forfait), sono tantissime le squadre che hanno dovuto rivedere i programmi. Si aggiunge anche l'Italia
, che deve rinunciare ad Andrea Bonacorsi per problemi di salute e ha chiamato in corsa Alberto Forato, cambiando anche le categorie dei suoi ragazzi. Andrea Adamo infatti viene spostato in MX Open, dove originariamente era schierato il bergamasco di Ducati, e in MXGP ci sarà appunto il veneto di Fantic.
Motocross Nazioni, la situazione dell'Italia
Cambia la formazione dell'Italia in vista del Motocross delle Nazioni, in programma questo fine settimana a Ernée, in Francia. Alberto Forato (Fantic) subentrerà ad Andrea Bonacorsi (Ducati) tornando a correre su quel tracciato che lo vide protagonista nel Trofeo del 2023. La squadra azzurra sarà così composta: Alberto Forato verrà schierato nella classe MXGP, Ferruccio Zanchi nella MX2 e Andrea Adamo - inizialmente previsto in MXGP - correrà nella MX Open.
Le condizioni fisiche di Andrea Bonacorsi, non ancora completamente ristabilitosi dopo il virus contratto in Turchia, non gli hanno consentito di riprendere gli allenamenti in moto per cui la FMI, d'accordo con il pilota bergamasco, ha deciso di provvedere alla sua sostituzione con un pilota veloce e di comprovata esperienza.
Quante assenze illustri
I problemi sono cominciati già prima dell'annuncio dell'entry list ufficiale, ma sono continuati anche dopo. Qualche esempio? La Slovenia che deve rinunciare al suo campione Tim Gajser per infortunio, od i Paesi Bassi che avevano schierato un trio di lusso e invece hanno perso Kay De Wolf sempre per guai fisici. La Germania non ha a disposizione né Ken Roczen (altri impegni del pilota) né Simon Laengenfelder (necessita di un intervento per problemi pregressi), la Spagna non può contare su Ruben Fernandez infortunato, l'Australia ha dovuto rinunciare ai fratelli Lawrence per guai fisici. Rimangono ancora grossi dubbi su Lucas Coenen per il Belgio, con Brent van Doninck e Jago Geerts in allerta come riserve. Un MXoN
dei grandi assenti, ma probabilmente proprio per questo più imprevedibile ed aperto alle sorprese.
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto