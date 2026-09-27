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Pedro Acosta e l'addio a KTM "Soldi? No, voglio battere Marquez"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
domenica, 27 settembre 2026 alle 9:26
Pedro Acosta
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La MotoGP sta entrando in una nuova era dal 2027. Non solo avrà un nuovo regolamento tecnico, ma il valzer del mercato piloti regalerà una griglia quasi totalmente rivoluzionata. KTM sostituirà tutti e quattro i piloti, con la punta di diamante Pedro Acosta che vestirà i colori Ducati.

La nuova line-up KTM

Brad Binder non ha trovato posto in MotoGP e parteciperà al Campionato del Mondo Superbike per i prossimi due anni nel team ufficiale BMW. Anche Maverick Vinales è rimasto fuori dai giochi, per lui si tratta della fine della carriera ad alti livelli. Enea Bastianini si trasferisce alla Trackhouse Aprilia dopo due anni difficili. E poi c'è Pedro Acosta, da tutti indicato come l'erede di Marc Marquez, con cui andrà a condividere il box. In entrata ci sono Alex Marquez da Gresini e Fabio Di Giannantonio da vr46, per il team factory. Mentre in Tech3 arriveranno Luca Marini dalla Honda e Senna Angius dalla Moto2.

La partenza di Acosta

Difficile compensare la partenza di Pedro Acosta, ma la Casa austriaca non ha potuto nulla per fargli cambiare idea. "Pedro ha iniziato la sua carriera con noi", ha spiegato il CEO Gottfried Neumeister a Speedweek.com. Separarsi non è facile, ma la sua decisione non è dettata solo da condizioni economiche. "Ha detto che non si trattava di un milione in più o meno e che sarebbe stato importante per lui, come spagnolo, battere Marc Marquez con le stesse armi. Non avevo nulla da ribattere con tali argomenti".
Pedro Acosta e Marc Marquez

KTM punta su Alex e Diggia

La sua prima vittoria in MotoGP al Red Bull Ring ha ridato fiducia a KTM. E conferma che Ducati ci ha visto bene nel scegliere il sostituto di Pecco Bagnaia... Neumeister sottolinea però anche i meriti dei suoi ingegneri e della RC16. "Se Pedro non avesse una moto che permettesse tali risultati, non sarebbe in grado di darli. Non sottovaluterò mai il suo impegno costante, ma c'è anche una squadra dietro un grande pilota".
Il destino di KTM in MotoGP sarà nelle mani di Alex Marquez e 'Diggia'. "Credo al 100% che i nostri due futuri piloti possano fare la differenza. Al momento entrambi non hanno una squadra ufficiale alle spalle. Il nostro lavoro continuo garantirà il nostro successo nel lungo termine. È così che gestisco la cosa in azienda. Dobbiamo migliorare costantemente: nell'esecuzione, nell'analisi, sempre basati sui dati."

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Pedro Acosta

diLuigi Ciamburro

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