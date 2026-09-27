Jorge Prado è il nuovo campione del mondo SuperMotocross 2026. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM si è preso il titolo nel terzo e decisivo Playoff SMX di Ridgedale, in Missouri, dove in palio c'erano punti tripli e un premio da un milione. Una serata tiratissima, decisa soltanto nell'ultima manche con un duello corpo a corpo contro Haiden Deegan.

Deegan parte forte

Il pilota ufficiale Yamaha si era presentato a Ridgedale con grandi motivazioni e lo ha dimostrato subito. Deegan ha firmato la pole position con il tempo di 1:13.296, rifilando oltre quattro decimi al campione Motocross Hunter Lawrence (Honda). Prado ha chiuso le qualifiche combinate in terza posizione, a 0,640, davanti a Ken Roczen (Suzuki), R.J. Hampshire (Husqvarna) e Cooper Webb (Yamaha).

Anche il via della prima manche è stato di Deegan, autore dell'holeshot. Prado invece è uscito male dal cancelletto e si è ritrovato nel gruppo. Lo spagnolo ha reagito con grinta, attaccando giro dopo giro fino a risalire al quinto posto.

Davanti, Roczen ha messo sotto pressione il leader costringendolo a diversi errori, ma Deegan ha salvato ogni scomposta mentre il tedesco perdeva terreno tra i doppiati. Alla fine Deegan ha vinto con 3,1 secondi su Roczen, Lawrence e Webb. Con Prado solo quinto, il titolo era improvvisamente in bilico.

Tutto in una manche

Prado arrivava alla gara con 16 punti di margine, un vantaggio che con il punteggio triplo del terzo Playoff restava recuperabile per gli avversari. Se lo spagnolo fosse finito fuori dalla top 4, anche Lawrence e Roczen avrebbero potuto ancora giocarsi il titolo.

Il pilota KTM ha mostrato nervi saldi e ha piazzato una delle sue partenze fulminee. Roczen, al contrario, è scattato malissimo e alla prima curva era soltanto quindicesimo. In testa si è formato subito il gruppetto con Prado davanti a Deegan, Lawrence e Hampshire: i due pretendenti al titolo uno dietro l'altro, per lo showdown finale della stagione.

Il contro-sorpasso decisivo

Deegan ha scelto di rischiare tutto, mentre Prado è rimasto concentrato e non ha quasi commesso errori. Nel finale l'americano si è portato a 0,4 secondi e ha tentato un block pass che sembrava riuscito. Prado però ha incrociato la traiettoria con una manovra intelligente, passando sotto e riprendendosi la testa.

Deegan ci ha riprovato anche nell'ultimo giro, ma lo spagnolo ha tenuto il ritmo senza sbavature e ha vinto la seconda manche con 1,7 secondi di vantaggio. Un successo che gli vale la corona SMX 2026 e il premio da un milione: il modo migliore per chiudere la stagione con la Red Bull KTM.