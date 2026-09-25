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Bulega arrabbiato, Lecuona raggiante: "Questa è la Ducati che voglio"

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 25 settembre 2026 alle 19:03
Iker Lecuona guida la Ducati Panigale V4 R nelle prove libere Superbike a Cremona
Superbike Cremona, Prove Libere: gli umori di Lecuona e Bulega nel box Aruba Ducati
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Il pilota spagnolo è partito forte in Italia, l'obiettivo è vincere e rinviare il più possibile la festa iridata di Bulega.
Il round al Cremona Circuit dovrebbe essere quello dell'incoronazione di Nicolò Bulega come campione del mondo Superbike 2026, ma Iker Lecuona non si è presentato il Lombardia per limitarsi ad assistere alla festa del compagno di squadra. Le sue intenzioni sono chiare e le ha mostrate terminando le FP1 e le FP2 con il miglior tempo.
Bulega è caduto in entrambe le sessioni, mentre lo spagnolo non ha avuto incidenti di percorso e sembra che abbia trovato una buona base tecnica per poter puntare alla vittoria nel weekend SBK in Italia. Chiaramente, sa benissimo che il teammate reagirà e non gli renderà le cose facili, pur non avendo la necessità di dover esagerare: il titolo mondiale è ormai suo.

Superbike Cremona, Prove Libere: il bilancio di Lecuona

L'ex pilota Honda HRC non può che essere soddisfatto di come è andato il suo venerdì di prove libere al Cremona Circuit: "Sono veramente felice del lavoro che abbiamo fatto. Questo circuito mi piace e ho una motivazione extra in questo weekend. Al mattino mi sono sentito bene sulla moto, ma ancora con alcuni problemi e non abbastanza costante. Avevamo bisogno di provare qualcosa di diverso. Nelle FP2 è andata meglio e nel secondo run ho sentito per la prima volta di avere la Ducati che voglio: con margine, senza essere al limite nel fare buoni tempi".
Iker Lecuona guida la Ducati Superbike nelle prove libere al Cremona Circuit
Superbike: Lecuona sente "sua" la Ducati Panigale V4 R
Nonostante Bulega sia stato protagonista di due cadute e abbia chiuso dietro di lui nella classifica dei tempi, Lecuona non può assolutamente sottovalutare il dominatore del Mondiale Superbike 2026: "È strano vedere Nicolò che cade - spiega - ma è stato comunque il secondo più veloce e abbiamo un passo simile. Anche se sembra che io abbia qualcosa in più, lui è lì. Non so se sono il favorito a vincere oppure no, però ci proverò sicuramente. Nella Superpole sarà importante conquistare essere in prima fila".
Iker ha vinto solamente una volta quest'anno e, in generale, nella sua carriera nel WorldSBK. Gara 1 a Donington Park è stata l'unica occasione in cui lo abbiamo visto sul gradino più alto del podio e il suo obiettivo è fare in modo di aggiungere altri successi, farlo in Italia avrebbe un sapore speciale e il suo inizio appare molto promettente.

SBK Italia, i commenti di Bulega

Nicolo Bulega guida la Ducati nelle Prove Libere WorldSBK al Cremona Circuit
SBK Cremona: Bulega arrabbiato e pronto a reagire
Se Lecuona sorride dopo le prove libere SBK, invece Bulega è un po' scuro in volto, seppur ottimista di poter migliorare la sua situazione nel resto del fine settimana: "Oggi il feeling non è stato il migliore, non sono riuscito a guidare come avrei voluto. Forse sappiamo perché e ci stiamo lavorando con il team, sono fiducioso di tornare alle mie performance nella giornata di domani. Oggi c'era qualcosa che non mi piaceva sulla moto, però penso che sappiamo come metterla nella condizione per permettermi di spingere che voglio".
Anche se è consapevole del potenziale del compagno di squadra, il leader del Mondiale conosce bene anche proprio e attende sabato per dimostrare ancora una volta di essere il numero 1 della Superbike: "Iker è stato veloce a Cremona anche con la Honda l'anno scorso, questa pista gli piace tanto. Oggi è stato forte, però se posso guidare al 100% posso stare con lui. Sabato importante per il titolo? Ora sono solo arrabbiato per questo venerdì e sono focalizzato sull'avere di nuovo il mio solito feeling, poi penserò alle altre cose...". Non è ancora il momento di pensare alla corona di campione del mondo.

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Iker Lecuona

diMatteo Bellan

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