Come la MotoGP: nuova griglia MotoJunior ad Aragon, primi match point titolo

A partire da questo weekend ad Aragon, anche il MotoJunior si allinea alle nuove misure della griglia di partenza introdotte nel Motomondiale.

FIM MotoJunior, da cui stanno arrivando tutte le nuove leve. Cambiano le misure della griglia di partenza, anche per questo campionato, a partire da questo fine settimana ad Aragon, penultimo evento 2026 prima del gran finale a Misano. L'aggiornamento nel Mondiale Dopo la MotoGP, tocca anche al cosiddetto Mondialino, il, da cui stanno arrivando tutte le nuove leve. Cambiano le misure della griglia di partenza, anche per questo campionato, a partire da questo fine settimana ad Aragon, penultimo evento 2026 prima del gran finale a Misano. L'aggiornamento nel Mondiale era stato ufficializzato nel GP Germania , con estensione anche ai campionati parte della "Road to MotoGP" ed oggi ecco la comunicazione per piloti e team dell'ex CEV. Un cambio in un fine settimana in cui possiamo avere i primi campioni 2026: Alvaro Lucas, Carlos Cano (pronto per la Moto3 mondiale?) e Milan Pawelec hanno il primo match point rispettivamente in Moto4, Moto3 e Moto2, mentre la Stock resta ancora apertissima.

La griglia di partenza "allungata"

Ecco la breve nota: "La Direzione Gara comunica che negli ultimi 2 round della stagione, per la partenza delle gare, verrà utilizzata la nuova Griglia di Partenza con 12 metri tra ogni fila". In precedenza, sempre in linea con la MotoGP, la distanza complessiva tra l'inizio di una fila di tre piloti e l'inizio di quella successiva misurava esattamente 9 metri, più una corsia di marcia laterale con una larghezza minima di 3 metri, che ora diventano 4 metri, tutto per aumentare la sicurezza nelle fasi di partenza. Era già stata annunciata l'introduzione del cambiamento anche nei campionati propedeutici al Motomondiale, il MotoJunior si allinea a partire da questo weekend.

Primi match point in MotoJunior

In Moto3, il debuttante Carlos Cano arriva da leader con un margine di 35 punti su Yaroslav Karpushin, +43 su Giulio Pugliese e su Travis Borg, e via via tutti gli altri. Lo spagnolo dovrà chiudere il weekend di Aragon con un +50 sul primo avversario: due gare stavolta e due gare poi a Misano, c'è la concreta possibilità che si prenda la corona con un round d'anticipo. A neanche 17 anni (li farà a dicembre) avrebbe il miglior biglietto da visita per il Mondiale Moto3 con Aspar Team, struttura con cui già corre e che al momento ha solo Marco Morelli confermato. In Moto4, Alvaro Lucas, altro pilota di Jorge Martinez, può anche lui chiudere i conti. Arriva ad Aragon con un +36 su Lorenzo Pritelli, Victor Cubeles ed Edoardo Savino sono già ad oltre 70 punti: allo spagnolo basta lasciare Aragon con un +25 sull'italiano, con una sola gara da disputare a Misano, per festeggiare. C'è poi in Moto2 il polacco Milan Pawelec che potrebbe assicurarsi il secondo titolo europeo dopo quello del 2025, gli basta un +25 dopo Aragon con una sola gara poi a Misano: ora è a +41 su Unai Orradre, mentre Francesco Mongiardo ed Alessandro Morosi sono ad oltre 70 punti. Storia diversa per la Stock: il leader Lorenzo Fellon ha appena sei punti di margine su Yeray Ruiz, +20 su Jacobo Hinojosa e Alberto Garcia, +25 su Blai Trias... Situazione ben diversa rispetto alle altre classi, tutto può ancora ribaltarsi in un attimo.