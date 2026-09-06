Pritelli, Savino e Morosi scintille azzurre a Valencia: i risultati MotoJunior

Tre italiani sul podio tra battaglie, spettacolo e un paio di bandiere rosse. Ecco com'è andato il round MotoJunior a Valencia.

Lorenzo Pritelli conquista un podio ed una vittoria in Moto4, Edoardo Savino porta a casa un podio nella stessa classe, e in Moto2 si fa vedere Alessandro Morosi con la prima pole e il podio nella mini-gara post bandiera rossa. Sono i nostri portacolori più brillanti nella tappa MotoJunior appena completata a Valencia, con spettacolo e battaglie per tutte le categorie. E nel prossimo evento Aspar Team può festeggiare doppiamente: Alvaro Lucas ha il match point Moto3 e l'esordiente Carlos Cano può trionfare in Moto4. Ecco intanto com'è andata a Valencia.

Moto4 EC: brillano Pritelli e Savino

Sono loro i due italiani protagonisti del round di Valencia. Iniziando da Gara 1, anzi Savino aveva tutte le carte in regola per conquistare la vittoria... Ma un'entrata "troppo ottimista" all'ultima curva ha provocato una scivolata che l'ha messo KO proprio nelle battute finali (e fortunatamente è stato solo sfiorato dal gruppo). Alvaro Lucas ha conquistato così la vittoria sul tedesco Fynn Kratochwil, al primo podio in campionato, e su Lorenzo Pritelli, con un ottimo 4° posto per Leonardo Casadei. Gara 2 non è stata meno combattuta: super partenza di Pritelli, ma la battaglia si accende in breve tempo, con il pilota Echovit Pasini che commette pure un errore che lo relega ai margini della top 10, ed anche Savino tra i protagonisti. Ma c'è bandiera rossa all'ultimo giro, con scintille tra i due italiani (prima di capire cos'era successo) e qualche perplessità nei box... Arriva così la vittoria di Lorenzo Pritelli su Edoardo Savino, doppietta tricolore davanti al leader di campionato Alvaro Lucas.

Europeo Moto2: Morosi sugli scudi

L'italiano di Eagle-1 s'era assicurato ieri la prima casella in griglia per la prima volta nella categoria, pronto alla battaglia per il podio, e così è stato. Questo dopo un colpo di scena in griglia di partenza, con Orradre 2° in campionato rallentato da guai alla sua moto ancora prima del giro di ricognizione... Riesce poi a partire, ma ecco altri problemi e riceve bandiera nera. Un altro colpo di scena è un problema per Eric Fernandez, altro protagonista del campionato, che rallenta di colpo ed è poi protagonista di una brutta caduta. Ma succede il finimondo, ecco un altro botto ed arriva la bandiera rossa: evidentemente qualcosa non va in pista, tutto fermo e commissari in azione. Si riparte in seguito per una mini-gara di 6 giri: Milan Pawelec, Harrison Voight e Alessandro Morosi danno vita ad una battaglia spettacolare e senza respiro, vince infine il leader polacco sull'australiano e sul nostro portacolori, con Mongiardo 4° in rimonta sul finale.

Moto3 Junior: italiani giù dal podio

Carlos Cano, debuttante in questa categoria, s'è preso tutto in questo fine settimana al Ricardo Tormo: ieri la pole position, oggi ha completato l'opera con la vittoria in Gara 1 ed il bis in Gara 2. Non senza un'intensa battaglia, come sempre in Moto3, ma alla fine il fine settimana porta la firma solamente del pilota spagnolo di Aspar Team. Dietro di lui kirghiso Yaroslav Karpushin è ormai un abbonato al podio, che conquista in entrambe le gare di Valencia. David Gonzalez chiude 3° in Gara 1, Fernando Bujosa prende quel gradino nella seconda corsa. Sempre davanti all'ex leader Giulio Pugliese (appena giù dal podio in entrambe le gare), la vetta del campionato si allontana sempre di più, anzi Cano può chiudere i conti nel prossimo round ad Aragon.

Europeo Stock: Fellon scatenato

L'ultima gara della domenica al Ricardo Tormo di Valencia e l'unica che, purtroppo, non ha avuto italiani protagonisti nella lotta per la vittoria. Quella è sempre stara una questione tra il poleman francese Lorenzo Fellon e gli spagnoli della categori, almeno finché l'ex Mondiale Moto3 non accumula quei decimi necessari per arrivare al traguardo senza troppi problemi. Dopo il trionfo nello scorso round, Fellon cala il bis e consolida la leadership di campionato.