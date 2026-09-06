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F1 1 Italia: Antonelli è nel Mito, parte ultimo e sbanca Monza! Incubo Ferrari

Formula 1
di Riccardo Ventura
domenica, 06 settembre 2026 alle 17:29
FI Monza: Andrea Antonelli vince un GP da mito
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Andrea Kimi Antonelli scrive la storia o meglio, riscrive la storia di questa Formula 1 bella da impazzire. A soli vent'anni l'asso Mercedes sbanca Monza mezzo secolo dopo l'ultima volta di un pilota tricolore, Scarfiotti con la Ferrari. Anche questa volta l'Autodromo era tutto colorato di Rosso, ma in assenza di lampi della Ferrari, alla fine il pubblico ha acclamato il grande interprete della top class di questa epoca.
Scattato in fondo alla griglia per scelta tattica, cioè la sostituzione della power unit Mercedes, Andrea Antonelli li ha passati tutti, uno ad uno. Nel finale è arrivato sotto al compagno George Russell, che ha scelto di non fermarsi al box per la sostituzione delle gomme. Scelta sbagliata, contro un Kimi così veloce e spietato.

Una Ferrari da incubo 

La F1 italiana non è più solo Ferrari. E per fortuna, perchè per i piloti della Rossa è stata una Monza da incubo. Che non fosse giornata si è visto alla prima curva, quando Lewis Hamilton è entrato aggressivo su Charles Leclerc uscendo di pista in uscita di variante: strano che non ci sia stato un accordo preliminare per non combinare un pasticcio simile. Mentre il britannico restava un pò attardato, il monegasco è partito a tutto gas a caccia della testa della corsa, ma al quarto passaggio in Parabolica ha perso la vettura finendo a velocità altissima contro la barriera.

Russell battuto su tutta la linea

Russell scattato secondo giunge secondo. Il Lord oggi perde tanto e forse saluta il mondiale anche sè ha provato a lottare. Il problema è che doveva fare una gara di fuga ed invece. Max Verstappen chiude terzo e per un attimo anche lui ha partecipato al lunapark di Monza. Purtroppo la sua Red Bull è calata ma dopo l'errore in casa è tornato. Dietro l'olandese giungono le due McLaren con

L'unica rossa al traguardo è quella di Lewis Hamilton che non va oltre il sesto posto. Una gara amara per il britannico che doveva essere di festa e si è trasformata in un'agonia. Settimo il poleman Pierre Gasly che purtroppo con la sua Alpine non va come il suo talento e si piazza davanti ad Arvid Lindblad. L'altra Alpine di Franco Colapinto chiude nona davanti a Yuki Tsunoda che chiude la zona punti.

Arrivo finale del GP d'Italia

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Foto: Formula 1
Andrea Antonelli

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