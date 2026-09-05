F1 Monza: Mercedes fa paura, Gasly che doccia fredda!

Il GP d'Italia è ufficialmente scattato con la sua giornata di prove libere. Il primo urlo è della Mercedes, che detta legge con un George Russell particolarmente ispirato.

La Ferrari proverà ad essere della partita, mentre per Andrea Kimi Antonelli sarà un weekend tutto in salita. Ma la notizia del giorno arriva dalla Corte d'Appello della FIA che ha il podio del GP Monaco a Pierre Gasly. Catapultiamoci dentro a questo venerdì italiano che propmette mille emozioni

Antonelli una gara tutta in salita

Kimi Antonelli monterà il quinto motore Mercedes di questa stagione, per cui dovrà scontare una pesante penalità: partenza dall'ultima posizione della griglia. Dal fondo dovrà programmare la rimonta, e sarà sicuramente uno dei motivi d'interesse di questo GP. La scelta del team è strategica: qui a Monza i sorpassi sono più facili rispetto ai tracciati cittadini che verranno. A questo punto la qualifica per il leader del Mondiale diventa un appuntamento unicamente di prestigio. Il pubblico di Monza, con autodromo tutto esaurito, spera anche di spingere una Ferrari all'altezza della situazione. Charles Leclerc, che qui con la Rossa ha già vinto, e Lewis Hamilton non possono deludere le atteese, che ovviamente sono di altissimo livello.

Doccia fredda per Gasly

Il 12 giugno i commissari avevano concesso a Pierre Gasly il podio che si era conquistato durante il GP di Monaco perché ritenevano che il limite di velocità nel box non fosse stato superato e che la penalizzazione imposta in prima istanza fosse un errore di calcolo. Ma le avversarie, in particolare Red Bull e la McLaren, sono scese in guerra. In particolare si è mosso il team anglo austriaco, perchè era in ballo il podio preteso da Isack Hadjar. La Corte ha dato ragione alle due scuderie inglesi per equità sportiva. Questo perché forse un errore di calcolo c'è stato, ma è valso per tutti e tutti gli altri, compresi Lewis Hamilton e George Russell hanno scontato la propria penalità. Il podio dunque passa ad Hadjar ed anche nella classifica qualcosa cambia, non per i vertici del Mondiale.

Il venerdì di Monza premia Russell

Il venerdì di libere si è chiuso nel segno della Mercedes o meglio di Russell che ha fatto segnare il miglior tempo. Il britannico qui ha una grossa possibilità per recuperare punti ad Antonelli che ha comunque chiuso terzo. Secondo in mezzo alle due frecce d'argento c'è Charles Leclerc mentre è parso più in difficoltà Hamilton che ha chiuso col quinto crono. Lando Norris che ha vinto le ultime due gare ha detto che la McLaren è in ritardo rispetto alla Mercedes e che sarà difficile calare il tris. Max Verstappen ha chiuso nono con la Red Bull, con un venerdì che ha sorriso alla piccola Racing Bulls che ha chiuso settima con Arvid Lindbland e decima con Yuki Tsunoda. La speranza del team di Faenza è quello di raccogliere punti in questa gara di casa.

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FOTO: Formula 1