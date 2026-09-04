Supersport Superpole Magny-Cours: 1-2 ZXMOTO con Debise e Caricasulo

Doppietta ZXMOTO nelle qualifiche del Mondiale Supersport a Magny-Cours: Valentine Debise batte Federico Caricasulo per la pole.

Archiviata la pausa estiva, nella giornata odierna anche il Mondiale Supersport è tornato in azione a Magny-Cours per il nono dei dodici appuntamenti stagionali. Al Circuit de Nevers Magny-Cours sono le ZXMOTO 820RR a dettare il passo. Al culmine di una rocambolesca Tissot Superpole, l'idolo locale Valentin Debise (EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory) si è assicurato la pole position in vista di Gara 1, riuscendo a spuntarla sul proprio compagno di squadra Federico Caricasulo ed il connazionale Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), in quest'ordine a completare la prima fila.

1-2 ZXMOTO

Con ogni probabilità, non se l'aspettava neanche lui questa pole. Il weekend di casa non era iniziato propriamente nel migliore dei modi per Valentine Debise, finito a terra in due distinte occasioni all'iconico tornantino Adelaide. Dapprima nell'inaugurale sessione di prove libere per poi incappare in una nuova scivolata nelle fasi iniziali del turno di qualifiche ufficiali, ma ci ha messo poco a ritrovare la retta via. Tornato in pista per i conclusivi 20 minuti di Superpole, l'ex Mondiale Moto2 si è issato allo scadere in cima al monitor dei tempi in 1'39"585. L'originario di Albi ha preceduto di 59 millesimi Federico Caricasulo, regalando così al team EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory una doppietta che, seppur di venerdì, non fa mai male.

GMT94 YAMAHA IN FORMA

ZXMOTO alla riscossa dopo la sofferta trasferta di Donington Park, il tutto a scapito delle Yamaha. Sui saliscendi amici di Magny-Cours, uno scatenato Lucas Mahias (al comando per lunghi tratti della Superpole) si è dovuto accontentare alla fine di un posto in prima fila. Il buon momento del team GMT94 è testimoniato dal quarto tempo di Roberto Garcia in un weekend dove la compagine di Christophe Guyot schiera una terza R9 affidata ad una wild d'eccezione: Mathieu Gines (30°), neo-Campione francese Supersport dopo svariati titoli nazionali tra le Superbike. Più attardato il capo-classifica di campionato Albert Arenas, il quale aprirà la quarta fila con il decimo tempo preceduto da Corentin Perolari (7°), il nostro Filippo Farioli (8°) e Tom Booth-Amos (9°), reduce dalla doppietta di Donington

GLI AVVERSARI

Ottimo sesto tempo per il rientrante Jorge Navarro (sostituto dell'infortunato Oli Bayliss in PTR Triumph Factory Racing), preceduto da Jeremy Alcoba con la Kawasaki Ninja 636 del Kawasaki WorldSSP Team (Puccetti Racing) malgrado una caduta in piena percorrenza del curvone Estoril. In una Superpole thrilling, oltre allo spagnolo (ed il poleman Debise) hanno saggiato l'asfalto persino Jaume Masia (18°), Leonardo Taccini (23°) ed Ana Carrasco (29°). Se Can Oncu non è andato oltre il tredicesimo tempo, tradito da un inconveniente tecnico alla propria Yamaha R9, un atteso protagonista come Philipp Oettl sarà costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento per una madornale scivolata nei primissimi istanti del turno. Per il Ducatista si prospetta una Gara 1 in rimonta, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 14:00.

WORLD SUPERSPORT 2026

Magny-Cours, Classifica Tissot Superpole

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