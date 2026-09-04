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È addio tra Valerio Lata e Honda HRC Petronas, niente ultime tre gare MX2

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 04 settembre 2026 alle 15:02
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Ufficiale: dopo l'ottavo titolo italiano, Valerio Lata e Honda HRC Petronas hanno confermato la fine della collaborazione in MX2.
L'addio dopo il l'ottavo titolo italiano conquistato lo scorso weekend. Valerio Lata ha ufficialmente concluso la sua collaborazione con Honda HRC Petronas per il Mondiale MX2, una decisione congiunta presa già dopo lo scorso GP dei Paesi Bassi ma resa nota solo a ridosso dell'appuntamento di questo weekend in Turchia. Il team factory dell'Ala Dorata va avanti quindi solo con il progetto MXGP portato avanti da Jeffrey Herlings, Tom Vialle e Ruben Fernandez. Le voci su un possibile divorzio prematuro circolavano da tempo, ora è certo che l'italiano non disputerà gli ultimi tre eventi di questa stagione 2026.
Un'annata non in linea con le aspettative né del pilota (che aveva già espresso il suo malumore in più occasioni) né di Honda, di qui la decisione di salutarsi. Non mancano alcune voci sul possibile futuro del romano: le indiscrezioni del paddock infatti lo indicano in arrivo nel Team De Carli, ovvero Red Bull KTM Factory Racing, in cui potrebbe guidare una KTM ufficiale a partire dalla prossima stagione. Con il trasferimento dei gemelli Coenen negli Stati Uniti, rimangono due posti liberi e l'idea sarebbe allettante... Ma al momento sono solo voci non confermate, vedremo più avanti quale sarà la decisione del neo campione italiano di categoria.

Il commento di Valerio Lata 

"Io e il team abbiamo deciso di concludere la stagione del GP dopo Arnhem e, sebbene sarebbe stato bello disputare le ultime gare, credo che questa sia la soluzione migliore per tutti. Questa stagione non è andata esattamente come avrei voluto e le ultime tre gare sono molto impegnative per il team, quindi abbiamo preso questa decisione insieme. È un peccato perché il podio in Australia dello scorso anno è un bel ricordo per me, ma credo che questa sia la scelta giusta. Sono orgoglioso di aver vinto il Campionato Italiano MX2 lo scorso fine settimana, ed è uno dei tanti bei momenti che ho vissuto in sella alla Honda HRC PETRONAS negli ultimi due anni".

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Valerio Lata

diDiana Tamantini

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