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MXGP Turchia crocevia per i titoli: Herlings favorito, MX2 tutta da vivere

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 02 settembre 2026 alle 17:04
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Mondiale MXGP e MX2 verso il finale, il GP di Turchia sarà un evento fondamentale per la lotta iridata. Protagonisti e orari.
Siamo ormai nel tratto finale del Mondiale Motocross 2026. Il GP di Turchia al Afyon Motor Sports Center di Afyonkarahisar, terz'ultimo evento dell'anno, sarà fondamentale per la lotta iridata in MXGP, con 23 piloti al via, ed in MX2, con 16 piloti in lista. Dopo il dominio assoluto ad Arnhem, Jeffrey Herlings sembra ben avviato nella sua marcia trionfale verso il titolo con gli oltre 100 punti di vantaggio su Romain Febvre, iridato 2025 prossimo a cedere la corona, ma non bisogna sottovalutare eventuali colpi di scena. Più accesa invece la lotta nella classe 250, con Guillem Farres in vetta seguito da Sacha Coenen, Camden McLellan, il campione in carica Simon Laengenfelder... Di seguito classifiche e orari del GP di Turchia: diretta integrale come sempre su mxgp-tv.com (in abbonamento), la programmazione Rai verrà resa nota in seguito.

Dove siamo rimasti 

MXGP World Championship – Top 10: 1. Jeffrey Herlings (NED, HON), 795 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 652 p.; 3. Tim Gajser (SLO, YAM), 611 p.; 4. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 522 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 502 p.; 7. Tom Vialle (FRA, HON), 496 p.; 8. Maxime Renaux (FRA, YAM), 449 p.; 9. Kay de Wolf (NED, HUS), 428 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, KAW), 333 p.
MX2 World Championship – Top 10: 1. Guillem Farres (ESP, TRI), 749 punti; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM), 724 p.; 3. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 712 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, KTM), 674 p.; 5. Liam Everts (BEL, HUS), 648 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 587 p.; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 473 p.; 8. Valerio Lata (ITA, HON), 414 p.; 9. Mathis Valin (FRA, KAW), 352 p.; 10. Julius Mikula (CZE, KTM), 352 p.
-> Le entry list ufficiali per Afyonkarahisar

Gli orari del GP Turchia 

Sabato 5 settembre
16:35 MX2 Qualifying Race
17:25 MXGP Qualifying Race
Domenica 6 settembre
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

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