Team Europa per il bis ai FIM Intercontinental Games: si corre in Brasile, novità Motocross accanto alla velocità. Tutti i nomi dei protagonisti.
Dopo l'edizione inaugurale del 2024 con vittoria del Team Europa
(con quattro italiani in bella evidenza), i FIM Intercontinental Games
tornano quest'anno per la seconda edizione prevista nei giorni 11-13 dicembre e con interessanti novità. La maggiore è l'aggiunta della categoria motocross, la MX2, che quindi prevede l'espansione a 12 piloti in azione per ogni continente (72 in tutto) e aggiunge quindi l'offroad alla sola velocità vista due anni fa. La seconda è che si cambia totalmente zona: dopo Jerez due anni fa, l'evento avrà luogo all'Autodromo Ayrton Senna di Goiania, in Brasile. Europa, Africa, Asia, America Latina, Nord America e Oceania: chi vincerà l'edizione 2026?
Team Europa, tra conferme e novità Motocross
Ritornano tre nomi italiani protagonisti della prima edizione: Elia Bartolini, Alessandro Di Persio e Josephine Bruno saranno nuovamente presenti e più che determinati a difendere il titolo 2024. Il primo sarà capitano della squadra Supersport, in cui avremo anche l'esordio di Nicholas Spinelli, oltre al britannico Alfie Davidson, pilota Sportbike nel BSB, e la talentuosa polacca Karolina Danak, attuale capoclassifica di CIV ed Europeo Femminili. Il secondo comanderà la Supersport 300, categoria in cui correrà anche "Joy", oltre allo spagnolo Marc Vich Gil, attualmente nella SSP300 del campionato ESBK, ed il tedesco Fynn Kratochwill, campione Northern Talent Cup 2025 al debutto in Rookies Cup e nella Moto4 del MotoJunior. Di recente l'abbiamo anche visto a Misano per il Project Apex di Dainese
.
Infine c'è appunto la novità Motocross: capitano della MX2 sarà Daniela Guillen, capoclassifica iridata WMX e reduce da una super wild card AMA
, pronta per affrontare questa nuova sfida. Anche qui non mancheranno i nostri portacolori, ovvero Nicolò Alvisi (campione europeo MX125 quest'anno al debutto in 250) e Francesco Bellei (tra i protagonisti dell'EMX250), per finire col giovane olandese Gyan Doensen (anche lui nell'europeo 250).
Team Europa, tutti i nomi
VELOCITA'
Supersport 300
Alessandro Di Persio – Capitano
Marc Vich Gil
Fynn Kratochwill
Josephine Bruno
Supersport
Elia Bartolini - Capitano
Nicholas Spinelli
Alfie Davidson
Karolina Danak
Staff categorie velocità
Alessandro Sambuco - General Manager
Pablo Culla de Moya - Meccanico
Andrea Lorini - Meccanico
Livio Lorini - Meccanico
Jonathan Milani - Meccanico
MOTOCROSS
Motocross MX2
Daniela Guillen - Capitano
Nicolò Alvisi
Francesco Bellei
Gyan Doensen
Staff categoria motocross
Andrea Barbieri - Team Manager
Orazio Vagliato - Meccanico
Manuel Francisco Rico Ruiz - Meccanico
Roberto Bellei - Meccanico
Lorenzo Alvisi - Meccanico
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