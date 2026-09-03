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Superbike, tegola per il team MGM: Tarran Mackenzie non può correre a Magny-Cours

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 03 settembre 2026 alle 15:05
Tarran Mackenzie pilota MGM WorldSBK
Superbike, Tarran Mackenzie non corre a Magny-Cours: è ufficiale
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Il pilota scozzese è out dal round SBK in Francia, dovrebbe tornare in azione solo a Cremona. Invece, Surra è recuperato.
Il team MGM Optical Express deve rinunciare a Tarran Mackenzie in questo weekend Superbike a Magny-Cours. Il controllo medico effettuato oggi presso Circuit de Nevers Magny-Cours ha stabilito che il pilota di Stirling non è ancora nella condizione di poter risalire sulla sua Ducati Panigale V4 R dopo l'infortunio accusato nello scorso round a Donington Park.

Superbike, Mackenzie unfit: MGM non corre a Magny-Cours

Una brutta caduta all'ultima curva della pista britannica gli aveva procurato delle lesioni alla clavicola sinistra, alla scapola sinistra e alla tibia e al perone della gamba sinistra. Aveva dovuto ricorrere alla sala operatoria per degli interventi chirurgici alla tibia e alla clavicola. Lo scozzese sperava di poter recuperare in tempo per il round in Francia di questo fine settimana. Se la spalla è guarita, invece la gamba continua a dargli qualche problema. Il team medico del WorldSBK non lo ha ritenuto idoneo per correre a Magny-Cours.
Mackenzie è dispiaciuto di non poter essere in pista in Francia, probabilmente dovrà attendere il prossimo round al Cremona Circuit (25-27 settembre): “Purtroppo sono stato dichiarato non idoneo; ho lavorato duramente dopo l’incidente per cercare di tornare al 100%, ma i medici mi hanno consigliato di concedere più tempo alla frattura alla gamba affinché guarisca, prima di tornare in sella. Per quanto sia deluso, capisco anche la situazione. Devo prendermi cura del mio corpo e so che, dal punto di vista del recupero, non avrei potuto fare di più fino a questo momento, quindi questa è semplicemente la situazione in cui mi trovo, purtroppo”.
Il team MGM Optical Express non sostituirà l'ex pilota del BSB, era convinto che ci sarebbe stato il via libera dei dottori e non si era preparato per una eventuale sostituzione. Adesso la speranza è che Mackenzie possa recuperare ed essere in condizione di correre a Cremona tra due settimane, altrimenti il boss Michael Galinski metterà un altro pilota sulla sua Ducati Panigale V4 R.

SBK, Surra torna in azione in Francia

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Se il team MGM non potrà partecipare al round Superbike a Magny-Cours, invece il team Motocorsa sarà regolarmente in pista. Infatti, Alberto Surra è stato dichiarato idoneo dopo il controllo medico di oggi. Il rookie italiano si è era ritirato dal round a Donington Park dopo la terza sessione di prove libere a causa di un problema alla spalla destra. In Francia cercherà di riprendere da dove aveva lasciato prima di infortunarsi, visto che stava vivendo un periodo particolarmente positivo, di crescita e di risultati.

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diMatteo Bellan

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