Secondo turno di libere premia ancora il leader del Mondiale SBK e Ducati, gli altri marchi inseguono un'altra volta. Dominio Panigale anche in Francia?

Il venerdì del round Superbike a Magny-Cours termina con il miglior tempo di Nicolò Bulega , già leader delle FP1 del mattino . Nel pomeriggio ha chiuso le FP2 in 1'35.916, con un vantaggio di 125 millesimi su un velocissimo Yari Montella con la Ducati del Barni Spark Racing Team. In top 5 ci sono solo Panigale V4 R. Sam Lowes (Elf Marc VDS) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) precedono Iker Lecuona (Aruba Ducati), che all'inizio della seconda sessione di prove libere è caduto tra curva 11 e 12. Lo spagnolo è rientrato al box con una moto molto danneggiata e i tecnici ducatisti hanno dovuto impegnarsi per sistemarla, permettendo così al pilota di tornare in azione.

Superbike Magny-Cours, Prove Libere 2: tempi ufficiali e classifica finale

La prima moto non Ducati è la Yamaha R1 di Xavi Vierge, sesto nella classifica dei tempi di oggi pomeriggio. Alle sue spalle ci sono la BMW di Miguel Oliveira e la Kawasaki di Garrett Gerloff. Top 10 chiusa dalla Panigale di Alberto Surra (Motocorsa) e dalla Bimota di Alex Lowes. Incoraggiante undicesimo tempo per Jake Dixon con la Honda.

Da dire che il team HRC, come il team ROKiT BMW Motorrad e il team Elf Marc VDS, ha fatto un test proprio in Francia verso metà agosto. I dati raccolti sono sicuramente utili per questo weekend.

Dodicesimo crono per il rookie Stefano Manzi con la R1 del team GYTR GRT Yamaha. Sottotono Axel Bassani, quattordicesimo con l'altra Bimota. Stesso discorso per Alvaro Bautista, solo quindecimo con la seconda Ducati del Barni Spark Racing Team, e per Danilo Petrucci (diciottesimo su BMW). Andrea Locatelli è diciannovesimo nella classifica, però le sue FP2 sono state condizionate da un problema tecnico avuto a inizio turno che lo ha costretto a rimanere al box.

Da segnalare anche la brutta caduta di Bahattin Sofuoglu con la R1 del team Yamaha Motoxracing: poco dopo quella di Lecuona, è avvenuta la sua tra curva 1 e 2. Ha dovuto essere aiutato dai marshal per uscire dalla ghiaia della via di fuga.

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