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VR46, Di Giannantonio suona la sveglia: "Sappiamo cosa sta succedendo"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 04 settembre 2026 alle 10:40
Fabio Di Giannantonio
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Il Gran Premio d'Aragona non è stato positivo per Fabio Di Giannantonio. Il pilota della VR46 è caduto nella MotoGP Sprint, ma domenica è riuscito a recuperare terreno con un settimo posto.

La vetta della classifica si allontana e le speranze di lottare per il titolo mondiale diventano più flebili. In questo momento Marc Marquez e le Aprilia viaggiano con una marcia in più.

Problemi tecnici ad Aragon

Il bilancio post Aragon non è dei migliori per il pilota capitolino. "Non possiamo essere contenti del weekend che abbiamo avuto. Tuttavia, siamo anche ottimisti perché sappiamo esattamente cosa è successo. Quindi abbiamo molto lavoro da fare, ma la cosa positiva è che sappiamo cosa è successo e possiamo ribaltare la situazione".
Per Fabio Di Giannantonio si tratta delle ultime uscite con i colori della squadra di Tavullia. Poi sarà l'inizio di una nuova avventura con KTM Tech3, con cui ha firmato un contratto di due anni. Ancora nove Gran Premi da disputare insieme, per chiudere al meglio un capitolo durato tre anni con VR46, preceduti da due stagioni con Ducati Gresini. "Abbiamo avuto due weekend con piccoli problemi qua e là che dobbiamo risolvere. Ma la cosa positiva è che sappiamo esattamente cosa sta succedendo. Quindi speriamo davvero di poter avere un weekend normale e senza intoppi a partire da Misano".
Diggia

Il riscatto a Misano

Davanti al pubblico di casa Di Giannantonio vorrebbe ottenere un risultato importante. E guarda a Marquez come esempio. "Se sai cosa puoi migliorare, è solo un'opportunità per crescere, imparare e riprovarci. Soprattutto se vuoi lottare per il campionato. Ma anche Marc ci sta dimostrando che a volte qualcosa del genere può essere positivo per il campionato - ha sottolineato il pilota romano -. Quindi sto cercando di portare tutti gli aspetti positivi possibili a Misano e di partire con la mente sgombra".
Fino al GP di Barcellona la stagione MotoGP di 'Diggia' sembrava di altissimo livello, poi c'è stato un lieve calo. Nulla da addebitare alla moto e al lavoro degli ingegneri, la concorrenza sta facendo passi in avanti più veloci e decisivi. "La tecnologia continua a migliorare sotto molti aspetti. Ma man mano che le moto diventano più veloci, lo diventiamo anche noi. Hanno sicuramente fatto un lavoro incredibile. Ma penso anche che quando ti senti a tuo agio con la moto, tutto va bene. Quindi, senza dubbio, erano in una forma migliore della nostra."

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