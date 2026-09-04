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Misano senza Viñales: KTM Tech3 conferma Espargaró, mistero sul rientro

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 04 settembre 2026 alle 9:06
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KTM Tech3 ha ufficializzato che Maverick Viñales non correrà nemmeno a Misano, Pol Espargaró sarà ancora suo sostituto.
No, neanche Misano è il momento giusto per rivedere Maverick Vinales in azione in MotoGP, a differenza delle speranze espresse in precedenza. Il pilota spagnolo continua il suo percorso di recupero ed al suo posto ci sarà ancora Pol Espargaro, ormai sostituto stabile in KTM Tech3. Nonostante le scintille dei mesi scorsi, Pit Beirer ha parlato a motogp.com per smorzare i toni, ribadire che Vinales è "uno di loro" ed il contratto è ancora valido, e che lo attendono "a braccia aperte" non appena si sarà rimesso a livello fisico. A questo punto però rimane il mistero su quando effettivamente rivedremo l'ex iridato Moto3 in sella alla KTM RC16.

La nota ufficiale KTM Tech3 

Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales, salterà il prossimo Gran Premio di San Marino (11-13 settembre) per proseguire il suo percorso di recupero. Pol Espargaró lo sostituirà nella 14ª tappa del Campionato del Mondo MotoGP™ 2026.
Espargaró è tornato al box Tech3 per la gara di Silverstone e successivamente ha preso il suo posto anche nell'evento successivo in Aragona. La prossima settimana lo spagnolo guiderà di nuovo la RC16, questa volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli, mentre Viñales continuerà la sua riabilitazione.
Nicolas Goyon, Team Manager, ha dichiarato: “Sebbene la nostra priorità rimanga supportare Maverick nel suo recupero, siamo lieti di riavere Pol con noi a Misano. Conosce benissimo il team e ha già dimostrato la sua professionalità e il suo impegno nelle ultime due apparizioni di questa stagione. Tornare in MotoGP non è mai facile, ma Pol porta con sé una preziosa esperienza e non vediamo l'ora di lavorare di nuovo con lui a San Marino. Auguriamo a Maverick di continuare a migliorare nel suo recupero e speriamo di rivederlo quando sarà pronto.”

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diDiana Tamantini

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