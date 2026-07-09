Il pilota spagnolo è tornato a criticare la casa di Mattighofen per come si è comportata con lui: ha anche svelato un retroscena interessante.

In questo momento Maverick Vinales non ha una sella per il 2027, sicuramente non ne avrà una in MotoGP e non si sa se vorrà rimettersi in gioco in un altro campionato. La sua rabbia nei confronti di KTM è cosa nota: prima gli era stato garantito che sarebbe passato al team ufficiale, poi c'è stata una retromarcia che comunque prevedeva la possibilità di restare con Tech3. Infine, si è ritrovato senza nulla tra le mani. I problemi alla sua spalla sinistra non lo hanno aiutato. I dubbi sul suo pieno recupero e risultati non sfavillanti del 2026 hanno poi compromesso la permanenza dello spagnolo in top class.

MotoGP, Vinales-KTM: non è finita, nuovo attacco del pilota

Vinales non ha avuto contatti recenti con KTM, ormai non è più necessario, il suo focus è sul tornare al 100% in termini di condizione e di guida. L'ex pilota di Suzuki, Yamaha e Aprilia ha rivelato alcuni retroscena interessanti su quanto successo tra lui e KTM, che gli ha preferito Fabio Di Giannantonio nel team factory: "Dopo Montmeló ho saputo dai media che Di Giannantonio sarebbe andato al mio posto. Ho parlato con KTM e, quando sono arrivato al Mugello, mi hanno mandato un contratto: non era buono e non faceva i miei interessi, però volevo correre e ho firmato. Dopo due settimane mi hanno detto che non era valido. Dopo una cosa così, cosa si può aspettare? Da parte loro non è stato serio".

Vinales, non c'è futuro in MotoGP: dove correrà nel 2027?

Per quanto riguarda il futuro, Maverick sembra pronto a lasciarsi alle spalle la MotoGP, ma non sa ancora in quale campionato motociclistico sarà impegnato: "Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, ma al momento non sto cercando niente. Amo le corse e in futuro mi piacerebbe fare qualcosa di diverso. Sono stanco, mi sento bruciato da questo mondo e non credo che continuerò in MotoGP".