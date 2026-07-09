David Munoz sta vivendo un periodo durissimo a causa di importanti guai fisici. Ci vorranno mesi per il ritorno nel Mondiale Moto3

L'infortunio di Jerez 2020, con tutte le conseguenze, ha lasciato un segno profondo in Marc Marquez, che ora fa anche da 'mentore' agli altri piloti perché non ripetano il suo stesso errore. Lo sa bene David Munoz, pilota Intact GP in Moto3, che in meno di un anno ha visto la sala operatoria una decina di volte (e non per modo di dire) per due lesioni piuttosto gravi. L'ultima è quella al bacino e ad un braccio quand'è stato investito dagli incolpevoli Uriarte e Perrone nel corso dell'ultimo giro del GP Ungheria.

Il finale poteva essere fatale, il passato ce lo insegna, quindi è già andata bene, ma comunque Munoz ha i suoi guai fisici da risolvere. A 20 anni c'è voglia di tornare in pista il più presto possibile, accelerando anche i tempi, ma le parole del campione MotoGP in carica l'hanno fatto riflettere. Per il ritorno, c'è tempo: si parla chiaramente di mesi, una prima idea è tornare a competere per le trasferte in Asia, ma tutto dipenderà dal suo processo di riabilitazione, nessuno vuole avere fretta.

Il mea culpa e la conversazione con Marc Marquez

"Ho ricevuto diversi consigli, soprattutto da Marc Marquez" ha ricordato David Munoz in un'intervista a "Penso sia positivo che una persona come lui ti dia i consigli giusti e ti dica la verità, nel bene e nel male" ha proseguito Munoz. "Mi ha detto chiaramente di non forzare troppo. Abbiamo avuto una conversazione molto chiara e penso che mi abbia aiutato molto nel mio recupero". Ammette però anche che la ripartenza in Thailandia è stata un grosso errore: proprio alla fine di quel GP infatti è comparsa un'infezione che l'ha costretto a fermarsi ancora, prima di poter ripartire. Purtroppo per lui, non per tutta la stagione, come certo avrebbe sperato... ha ricordato David Munoz in un'intervista a Mundo Deportivo , ricordando il suo ritorno in Thailandia dopo la frattura del femore dell'anno prima. Era al Centro Medico, lì s'è trovato il campione di Cervera, che s'è sincerato della sua situazione, per poi avere una lunga conversazione.ha proseguito Munoz.Ammette però anche che la ripartenza in Thailandia è stata un grosso errore: proprio alla fine di quel GP infatti è comparsa un'infezione che l'ha costretto a fermarsi ancora, prima di poter ripartire. Purtroppo per lui, non per tutta la stagione, come certo avrebbe sperato...

"Non volevo tornare..."

Due operazioni al bacino, una prima d'urgenza in Ungheria e la seconda più recente a Barcellona. Un'ultima operazione c'è stata in questi giorni, xome ha spiegato lo stesso pilota Moto3 via social. Insomma, un periodo davvero nero... E non è mancato anche qualche pensiero sull'ipotesi di salutare i motori, inevitabile quando si incappa in varie lesioni piuttosto pesanti e, nel suo caso, a breve tempo di distanza. "Domenica in Ungheria, dopo la caduta, non volevo tornare a correre" ha ammesso David Munoz. Un momentaneo 'rifiuto' poi archiviato, si guarda al futuro con rinnovata motivazione e anzi c'è in programma il cambio di categoria. "Ho firmato per due anni. Spero che Intact GP mi rispetti e l'anno prossimo di essere in Moto2" ha dichiarato.