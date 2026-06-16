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Moto3, David Munoz: nuova operazione dopo il terribile crash in Ungheria

In Pista
di Diana Tamantini
martedì, 16 giugno 2026 alle 17:38
munoz-moto3-injury
Arriva un nuovo aggiornamento sulla situazione di David Munoz dopo il grave incidente al Balaton Park: come sta il pilota Moto3.
Contrordine, serve un altro intervento al bacino nei prossimi giorni. David Munoz, rientrato da poco in Spagna dopo le prime operazioni in Ungheria, l'ha confermato con un nuovo aggiornamento attraverso i suoi canali social. L'incidente da paura nel corso dell'ultimo giro del GP Moto3 al Balaton Park ha lasciato parecchie conseguenze a quanto pare, soprattutto in questa parte del corpo, che ha riportato fratture multiple (oltre al braccio sinistro fratturato e già operato).

Sarà un lungo recupero per il pilota Moto3 

"Alla fine, nei prossimi giorni, mi dovrò sottoporre ad una nuova operazione al bacino. Dopo vari giorni di controlli e di studio, i dottori hanno deciso che è la cosa migliore per un fissaggio più stabile e un recupero migliore. Grazie a tutti, torneremo presto!" Presto per modo di dire, vista la situazione. Certo abbiamo tremato tutti quando, nella battaglia a cinque per il terzo gradino del podio, David Munoz è caduto proprio in traiettoria, con Brian Uriarte e Valentin Perrone subito dietro che non potevano davvero fare nulla per evitarlo. Un investimento è una delle cose che, nonostante l'alto livello di sicurezza, non potranno mai essere evitare nelle gare di moto...
Ma le buone notizie non tardano ad arrivare e per bocca del manager Hector Faubel, che sottolinea in primis che David Munoz è vivo. Un primo sospiro di sollievo, ma l'ex pilota mondiale deve poi ammettere che il suo pilota accusa dolori e dev'essere trasferito in ospedale per controlli approfonditi. In seguito Intact GP ha spiegato la situazione: fratture multiple al bacino e frattura al braccio sinistro, con conseguenti interventi nella struttura ospedaliera di Budapest. Dopo qualche giorno sotto controllo, David Munoz è tornato in Spagna, a Barcellona, per altri controlli, data la delicatezza della sua situazione, fino appunto al responso odierno. Un passo alla volta, continueremo a seguire l'evoluzione della situazione.

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