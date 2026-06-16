Moto3, David Munoz: nuova operazione dopo il terribile crash in Ungheria

Arriva un nuovo aggiornamento sulla situazione di David Munoz dopo il grave incidente al Balaton Park: come sta il pilota Moto3
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Contrordine, serve un altro intervento al bacino nei prossimi giorni. David Munoz, rientrato da poco in Spagna dopo le prime operazioni in Ungheria, l'ha confermato con un nuovo aggiornamento attraverso i suoi canali social. L'incidente da paura
nel corso dell'ultimo giro del GP Moto3 al Balaton Park ha lasciato parecchie conseguenze a quanto pare, soprattutto in questa parte del corpo, che ha riportato fratture multiple (oltre al braccio sinistro fratturato e già operato).
Sarà un lungo recupero per il pilota Moto3
"Alla fine, nei prossimi giorni, mi dovrò sottoporre ad una nuova operazione al bacino. Dopo vari giorni di controlli e di studio, i dottori hanno deciso che è la cosa migliore per un fissaggio più stabile e un recupero migliore. Grazie a tutti, torneremo presto!" Presto per modo di dire, vista la situazione. Certo abbiamo tremato tutti quando, nella battaglia a cinque per il terzo gradino del podio, David Munoz è caduto proprio in traiettoria, con Brian Uriarte e Valentin Perrone subito dietro che non potevano davvero fare nulla per evitarlo. Un investimento è una delle cose che, nonostante l'alto livello di sicurezza, non potranno mai essere evitare nelle gare di moto...
Ma le buone notizie non tardano ad arrivare e per bocca del manager Hector Faubel, che sottolinea in primis che David Munoz è vivo. Un primo sospiro di sollievo, ma l'ex pilota mondiale deve poi ammettere che il suo pilota accusa dolori e dev'essere trasferito in ospedale per controlli approfonditi. In seguito Intact GP ha spiegato la situazione: fratture multiple al bacino e frattura al braccio sinistro, con conseguenti interventi nella struttura ospedaliera di Budapest. Dopo qualche giorno sotto controllo, David Munoz è tornato in Spagna, a Barcellona, per altri controlli, data la delicatezza della sua situazione, fino appunto al responso odierno. Un passo alla volta, continueremo a seguire l'evoluzione della situazione.
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