"Andrà tutto bene": David Munoz, il primo messaggio dopo il botto da paura in Moto3

David Munoz ha mandato un primo saluto dal grave incidente al Balaton Park: le parole del pilota Moto3

Dopo le prime parole del manager Hector Faubel e la successiva comunicazione del team Intact GP, ci pensa ora lo stesso David Munoz a farsi vivo con una breve storia social. Il primo messaggio del pilota Moto3 dopo l' incidente da paura avvenuto all'ultimo giro del GP al Balaton Park, quand'è stato letteralmente investito da Perrone e Uriarte, che non potevano fare nulla per evitarlo. Un piccolo aggiornamento sulla sua situazione dopo il trasferimento in elicottero in ospedale per essere operato sia al bacino (il punto più serio viste le fratture multiple) ed al braccio sinistro (pure questo fratturato).

David Munoz manda un breve saluto

"Ciao a tutti! Sto bene, sono ancora in Ungheria" ha scritto il pilota Moto3 sul suo profilo social, mettendo il suo primo messaggio dal grave incidente sul tracciato magiaro. "Attendo di volare a Barcellona nei prossimi giorni, per vedere se ho bisogno di un altro intervento al bacino. Andrà tutto bene, non vedo l'ora di cominciare la riabilitazione, spero il più presto possibile. Grazie mille a tutti per i messaggi, vi terrò informati!"

Sollievo in Moto3, ma sarà un lungo recupero...

Certo conta prima di tutto la salute, ma lato campionato possiamo dire di aver perso uno dei protagonisti. È un lungo periodo piuttosto complesso per David Munoz, alle prese con problemi fisici non da poco. Alla fine dell'anno scorso la frattura al femore di una gamba, già di per sé un grosso problema, ha avuto parecchie conseguenze, con alcune complicazioni che l'hanno fermato fino al GP di Austin, per poi finalmente ripartire da Jerez e con un immediato piazzamento sul podio. Questa nuova tegola lo terrà fuori molto a lungo... Rimaniamo in attesa dei prossimi passi.

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