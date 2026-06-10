Superbike: Chi mettiamo al posto di Bulega in Ducati Aruba?

Da mesi in MotoGP il mercato piloti 2027 fa più notizia dei GP stessi. In Superbike finora si è parlato unicamente della fantasmagorica striscia di vittorie di Nicolò Bulega e della inarrestabile supremazia tecnica Ducati.

Bulega sbarca Misano sull'incredibile onda di ventidue trionfi di fila. Metà campionato se n'è andato e ha sempre vinto sempre lui. Scontato che l'anno prossimo andrà in MotoGP con la Ducati ufficiale gestita da VR46, chi arriva al suo posto?

Il candidato che non ti aspetti

La Ducati Aruba vacante fa gola ai numerosi esodati in uscita dalla MotoGP ma il pilota del desiderio di Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba e proprietario del team ufficiale Ducati, naviga in altri lidi. Piace moltissimo Miguel Oliveira, che proprio a Misano tornerà sulla BMW dopo aver saltato due round interi per l'infortunio patito al Balaton Park. Il portoghese è appena arrivato in Superbike, reduce da un 2025 deludente con la Yamaha Pramac. Al suo attivo ha comunque cinque GP vinti in top class e nel primo scampolo di Superbike ha portato tre volte sul podio la BMW orfana di Toprak Razgatlioglu. Non è stato all'altezza delle meraviglie del turco, ma è andato decisamente più forte di Danilo Petrucci, che si è gravemente infortunato a Most. Oliveira piace ad Aruba per via della nazionalità, visto che l'azienda dell'IT vuole investire forte in Portogallo. Inoltre Miguel vive da tempo in Italia, a Verona, parla un perfetto italiano e avendo già gareggiato con Aprilia in MotoGP è perfettamente integrato con la nostra mentalità motociclistica.

Un obiettivo irraggiungibile?

Miguel Oliviera affiancato a Iker Lecuona, che ha due anni di contratto, formerebbe una coppia ad altissimo potenziale. Ma c'è uno scoglio grande come una casa: l'ingaggio. E' noto che Ducati non faccia follie per i piloti, in particolare per la Superbike. I 700 mila € che Nicolò Bulega percepisce quest'anno sono un'eccezione: la scorsa estate era tentato dalla BMW ma Ducati non voleva perdere l'allora tester Superbike e un prospetto da lanciare in MotoGP. La marca italiana infatti ha messo in mano a Nicolò lo sviluppo della 850 con gomme Pirelli e, com'era prevedibile, gli ha trovato il posto sullo schieramento 2027. Lecuona prende meno della metà, mentre Oliveira in BMW viaggia a cifre superiori a quella di Bulega. I tedeschi hanno confermato l'impegno in Superbike per i prossimi anni, e vorranno assolutamente non farsi scappare Miguel. Nella sfida all'ingaggio più alto la BMW è imbattibile. Quindi, salvo l'imprevedibile, Oliveira resterà dov'è.

Le alternative non mancano

Ducati Aruba può comunque sfogliare la rosa dei numerosi piloti in uscita dalla top class. Jack Miller è stato spesso accostato al team di riferimento Superbike, ma c'è anche Franco Morbidelli , che nel paddock delle derivate dalla serie ha mosso i primi passi. Sarebbe il romantico ritorno a casa di un pilota che anche in MotoGP, quando tutto si incastra, riesce ancora a fare bellissime cose. Con una Ducati Factory in mano saprebbe sicuramente da che parte ruotare la manopola del gas. Morbidelli al posto di Bulega, ovvero le porte girevoli di ragazzi del giro VR46. Sembra un passaggio di consegne scritto dal destino.