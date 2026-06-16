Valentino Rossi al Goodwood Festival of Speed: sfida di carisma con Norris tra F1 e MotoGP

La leggenda MotoGP Valentino Rossi ritorna all'iconico Festival of Speed, assieme al suo 'tifoso' e campione F1 Lando Norris.

Un decennio dopo "l'esordio" (giugno 2015), il ritorno: Valentino Rossi sarà nuovamente ospite al Festival of Speed di Goodwood, iconico evento sportivo del West Sussex in programma dal 9 al 12 luglio. "Il ritorno di Rossi a Goodwood porta con sé l'inconfondibile carisma e il magnetismo globale che hanno caratterizzato la sua carriera. Con nove titoli mondiali, 115 vittorie nei Gran Premi e un'eredità che ha ridefinito il motociclismo, Rossi rimane uno degli atleti più riconoscibili e amati dello sport mondiale", come si legge nella nota ufficiale.

Ma accanto a lui ci sarà anche un suo dichiarato tifoso, ma soprattutto campione del mondo Formula 1 in carica e beniamino di casa: Lando Norris, reduce dal podio nel GP di Gran Bretagna e pronto a prendere parte ad un appuntamento storico nel Regno Unito. Due epoche che si incontrano (il 47enne Rossi è ormai il passato, il 26enne Norris è il presente) e l'unione di due mondi, la Formula 1 e la MotoGP, come sta già accadendo nei due Mondiali sotto la gestione di Liberty Media.

Valentino Rossi e Lando Norris, MotoGP e F1, passato e presente

I due campioni del motorsport saranno presenti venerdì e sabato al rinomato Festival of Speed: arriveranno venerdì pomeriggio per un "Goodwood Balcony Moment", un'occasione per i fan per festeggiarli e ascoltarli. Non solo, il campione di casa sarà celebrato doppiamente e stavolta da solo: Norris infatti vivrà anche un secondo "Balcony Moment" nella giornata di sabato, un'opportunità per celebrare la sua vittoria del Campionato del Mondo nella stagione di Formula 1 2025.

“Goodwood è qualcosa di davvero speciale, una vera celebrazione del motorsport" ha dichiarato Valentino Rossi, memore della precedente edizione a cui ha partecipato, nel 2015, l'anno in cui cadevano il 60° di Yamaha. "Essere al Festival of Speed, vedere così tanti fan appassionati e condividere la collina con atleti incredibili come Lando Norris e John McGuinness rende l'esperienza indimenticabile”. Non meno entusiasta il campione F1: "Goodwood è sempre fantastico, è una vera celebrazione del motorsport. C'è un'atmosfera incredibile, tantissimi fan, e condividerla con una leggenda come Valentino la rende ancora più speciale". ha dichiarato Valentino Rossi, memore della precedente edizione a cui ha partecipato, nel 2015, l'anno in cui cadevano il 60° di Yamaha.. Non meno entusiasta il campione F1: