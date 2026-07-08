Casey Stoner e Marc Marquez insieme al WDW a Misano. Due leggende sullo stesso asfalto, due monumenti della MotoGP che resteranno eterni per la storia e per i tifosi di ogni generazione. Peccato non aver vissuto una sfida tra i due nel Mondiale, con il pilota catalano che nel 2013 ha ereditato la Honda dell'australiano a fine carriera.

Phillip Island amuleto di Stoner

Stoner può vantare sei vittorie consecutive a Phillip Island, nessuno meglio di lui conosce il tracciato australiano. Eppure agli inizi di carriera il dominio non è stato così schiacciante, con un solo podio e due ritiri in cinque tentativi. Poi tutto è cambiato con il suo ingresso in MotoGP. Dopo un sesto posto nella sua prima gara in Top Class, Stoner ha intrapreso una striscia vincente senza precedenti di sei anni al Gran Premio d'Australia, rendendo Phillip Island il suo terreno di caccia.

Per capire la portata di questa impresa, basti pensare che solo i piloti più grandi di tutti i tempi sono riusciti a firmare una lunga scia di vittorie sullo stesso circuito. Marc Marquez (Aragon, Austin, Sachsenring), Valentino Rossi (Mugello, Jerez, Barcellona, Assen) e Giacomo Agostini (Spa, Imatra) sono riusciti a conquistare più di sei successi consecutivi sulla stessa pista. L'eredità di Stoner a Phillip Island è ulteriormente consolidata dal fatto che lì ha conquistato il suo secondo titolo mondiale MotoGP nel 2011 e ha concluso la sua carriera con un ultimo trionfo nel 2012.

La sfida utopica con Marquez

Anche Marc Marquez ha trovato terreno fertile sul tracciato australiano. Qui ha ottenuto quattro vittorie in MotoGP, cinque se si calcola quella nella classe 125cc nel 2010. Leggendaria l'impresa del 2024, quando il fenomeno di Cervera ha compiuto una rimonta straordinaria partendo dalla 13ª posizione in griglia con una Ducati che conosceva da pochi mesi.

Durante il WDW, un giornalista ha chiesto a Stoner se fosse in grado di battere Marquez a Phillip Island. Con la sua consueta sicurezza, il 38enne Casey ha risposto: "Penso di avere ancora qualche asso nella manica che farebbe la differenza". In un'altra intervista separata, Marc Marquez ha dichiarato che se avesse la possibilità di scegliere un ex campione del mondo con cui correre per un giorno, opterebbe per un'altra leggenda australiana, Mick Doohan. "Beh, forse Stoner, ma ho avuto l'opportunità di confrontare i dati perché quando sono passato alla MotoGP nel 2013, lui correva nel 2012, e ho potuto confrontare e capire un po' i dati. Ma se parliamo di un'altra epoca, sceglierei Mick Doohan".