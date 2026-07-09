Bezzecchi al Sachsenring tra dolori e incognite: “Caduto a 200 km/h"

Marco Bezzecchi fa il punto sulla sua condizione fisica e non nasconde i tanti dubbi per questo GP al Sachsenring.

Basso profilo e nessuna certezza di arrivare in fondo al Gran Premio di Germania. Marco Bezzecchi si presenta al Sachsenring ancora molto acciaccato dopo il botto ad Assen in cui fortunatamente non ha riportato lesioni. L'ex leader MotoGP e pilota Aprilia si ripresenta all'evento di metà stagione con la speranza di poter chiudere al meglio, riscattandosi in un periodo complesso, ma allo stesso tempo è ben conscio dei suoi attuali limiti. L'obiettivo è procedere un passo alla volta, ma non escludiamo comunque possibili sorprese...

Marco Bezzecchi, condizione fisica incerta verso il GP al Sachsenring

"Tranne le braccia, ho male dappertutto". Marco Bezzecchi ammette chiaramente la situazione attuale. Nel giovedì che precede l'inizio del GP tedesco, il romagnolo fa il punto e parla di 'errore comune', ma cadendo a 200 km/h l'impatto è stato importante e le conseguenze potevano essere decisamente peggiori. Dice anche la sua sulla ghiaia, che vari piloti hanno indicato come non adatta. "Nel mio caso sarebbe successo lo stesso, non credo che il tipo di ghiaia avrebbe influito" ha dichiarato, come riporta "Sono caduto ad una velocità enorme, è questo che fa davvero la differenza". . Marco Bezzecchi ammette chiaramente la situazione attuale. Nel giovedì che precede l'inizio del GP tedesco, il romagnolo fa il punto e parla di 'errore comune', ma cadendo a 200 km/h l'impatto è stato importante e le conseguenze potevano essere decisamente peggiori. Dice anche la sua sulla ghiaia, che vari piloti hanno indicato come non adatta.ha dichiarato, come riporta Motosan

Cosa si aspetta al Sachsenring? Come detto, assolutamente nulla. "Non sono salito in moto per una settimana, ho fatto solo controlli medici" ha raccontato il pilota Aprilia. "L'unico obiettivo al momento è salire in moto, capire come sto e gestire le forze". L'abbiamo accennato inizialmente, Bezzecchi non ha la certezza di arrivare in fondo a questo appuntamento MotoGP. "Spero di non dovermi ritirare" ha dichiarato. "Mi piacerebbe chiudere questa prima parte di stagione con un buon risultato, ma al momento non è la priorità".