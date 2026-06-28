Bezzecchi, controlli in ospedale dopo il botto ad Assen: come sta il pilota Aprilia

Bezzecchi cosciente dopo la caduta ad Assen, ma trasferito in ospedale per esami più approfonditi: la comunicazione Aprilia.

Non sono mancati i brividi per il brutto volo di Marco Bezzecchi all'ultima curva nelle prime battute della gara odierna per la MotoGP al TT Circuit Assen. Il pilota Aprilia ha vissuto una carambola da paura ed è rimasto seduto a terra per un pezzo, circondato dal personale medico, prima di essere trasferito al Centro Medico. Ora però arriva la comunicazione che Bezzecchi verrà portato in ospedale a Groningen: non sembrano esserci lesioni, ma vista la dinamica il personale medico vuole averne la certezza con controlli più approfonditi, per escludere definitivamente qualsiasi conseguenza. Il cercato riscatto dopo quanto accaduto a Brno non è arrivato: qualche difficoltà nella Sprint di ieri, oggi l'incidente di cui vi abbiamo appena parlato, in un Gran Premio concluso con un podio tutto Aprilia. L'importante però è che non ci siano infortuni, ora bisogna attendere la nuova comunicazione del marchio di Noale per saperlo.

La nota ufficiale Aprilia su Marco Bezzecchi

A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott. Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche.

Tuttavia, a causa del forte dolore cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale.