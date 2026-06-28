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Miller alza la voce: lo stesso problema per 4 volte, Yamaha sotto accusa totale

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 28 giugno 2026 alle 11:02
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Non solo KTM, anche Yamaha nel caos e non solo per il V4: Miller furioso dopo la Sprint per un problema tecnico che si sta presentando troppo spesso.
I problemi tecnici di KTM sono particolarmente evidenti, ma c'è anche qualcun altro che soffre. Jack Miller, ritiratosi ieri a metà della MotoGP Sprint, ha alzato la voce su un guaio che si sta presentando troppo spesso sulla sua Yamaha. Il suo prematuro ritorno al box ieri è stato causato dalla rottura della staffa del freno posteriore al via della corsa, ed è già la 4^ volta che succede, come ha evidenziato il pilota Pramac Yamaha. Considerando che ormai ha perso il posto in squadra e probabilmente sarà fuori dalla MotoGP, l'australiano ha accantonato la diplomazia per fare eco allo scontento mostrato in primis in più occasioni da Fabio Quartararo. Ricordiamo che Ai Ogura e Jorge Martin, nomi di vertice della MotoGP con Aprilia, l'anno prossimo andranno proprio in Yamaha, nel suo periodo più nero...
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Yamaha nei guai 

Il problema si è presentato subito sulla M1 #43. “La staffa del freno posteriore si è rotta al primo giro. Ho cercato di andare avanti, ma è piuttosto difficile guidare senza freno posteriore” ha dichiarato, come riporta Crash.net. E appunto, non è nemmeno la prima volta che Miller si trova in questa situazione. "È la quarta volta, la seconda in gara" ha ammesso. La prima volta in gara a Jerez, riuscendo in qualche modo a limitare i danni, mentre su questo circuito non ha esitato a definirlo un incubo. "È un problema che dobbiamo risolvere perché si ripresenta spesso.” Aggiungendo anche che "La staffa non è abbastanza resistente. Continua a rompersi.”
Augusto Fernandez è in azione da wild card anche in questo GP per provare qualche aggiornamento, ma la situazione in Yamaha rimane davvero critica. Il progetto V4, lanciato in MotoGP quand'era ancora troppo acerbo, ha complicato ulteriormente una situazione già difficile. Ormai i piloti, tranne Razgatlioglu rookie nel Motomondiale, non risparmiano più critiche a Yamaha per quello che sta succedendo in questa stagione. E siamo solo al 10° Gran Premio di questa lunga stagione 2026... E i futuri nuovi arrivi, i citati Jorge Martin e Ai Ogura, devono solo sperare in un miracoloso progetto 850cc, o la situazione si farà molto dura anche per loro.

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