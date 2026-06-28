MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Assen: Ogura 22 anni dopo Tamada, per Bezzecchi pauroso incidente

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 28 giugno 2026 alle 14:47
Marco Bezzecchi caduta nella gara MotoGP al TT Circuit Assen
Gara MotoGP Assen: Aprilia trionfa con Ogura, ma che paura per Bezzecchi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Aprilia in trionfo anche nella gara lunga, sempre con i piloti Trackhouse davanti: il migliore è il giapponese. Spavento per Bez.
Il Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 termina con la vittoria di Ai Ogura nella gara MotoGP disputata oggi pomeriggio ad Assen. Per il pilota del team SuperFile Trackhouse si tratta del primo successo nella top class del Motomondiale. L'ultimo giapponese a riuscirci era stato Makoto Tamada, trionfatore del GP del Giappone a Motegi nel 2004. Ci sono voluti 22 anni.

Tris Aprilia sul podio ad Assen

Aprilia monopolizza il podio al TT Circuit. Dietro alla RS-GP26 di Ogura, ci sono quelle di Raul Fernandez e di Jorge Martin. Nuova doppietta del team Trackhouse, che l'aveva già fatta nella sprint race e che si è ripetuto anche nella gara lunga. Martinator si accontenta di essere il nuovo leader della classifica generale, dove ha 7 punti di vantaggio su Bez, 16 su Diggia e 25 su Ogura.

Brutto botto di Bezzecchi

Alla fine del secondo giro c'è stato un colpo di scena con la paurosa caduta di Marco Bezzecchi in curva 15 (QUI il video). Il pilota Aprilia si era avvicinato a Marc Marquez e stava studiando il sorpasso, ma è volato via dalla sua RS-GP26 ad alta velocità, carambolando sulla ghiaia e venendo poi soccorso rapidamente. Per fortuna, è apparso subito cosciente. Il riminese è stato portato al Centro Medico per i controlli medici del caso.
Fortunatamente, Bez ha una normale mobilità degli arti e non ci sono gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, è stato deciso di trasferirlo all'Ospedale Universitario di Groningen per eseguire ulteriori esami e per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro.

Diggia migliore Ducati, super Alex, Marc penalizzato

Medaglia di legno per Fabio Di Giannantonio, che è stato il migliore pilota Ducati. Ha ottenuto il quarto posto finale nonostante una long lap penalty che gli è stata comminata per non aver perso almeno un secondo quando ha tagliato l'ultima variante a seguito di un contatto con Marc Marquez al 21° giro. Una volta scontata la penalità, ha risuperato Marc e poi anche un fantastico Alex Marquez, quinto nonostante una condizione fisica tutt'altro che ottimale.
MM93 era arrivato sesto al traguardo, ma poi è stato retrocesso di una posizione per essere andato oltre il limite della pista all'ultimo giro. Ne ha beneficiato Enea Bastianini, che gli era arrivato appena dietro.

KTM, cosa è successo ad Acosta?

Quella di Bastianini è stata la migliore KTM oggi al TT Circuit. Al giro 14 c'è stato il rientro al box di Pedro Acosta: si pensava a un altro problema tecnico alla sua KTM RC16, ma dalle immagini sembra che il pilota spagnolo abbia accusato un problema al braccio destro. Il weekend del due volte campione del mondo è da dimenticare: tra guai tecnici e fisici non è andata come aveva immaginato.
Stando a quanto riferito da Sky Sport MotoGP, il formicolio accusato da Acosta non riguardava un problema di sindrome compartimentale: gli si addormentavano le dita della mano, dunque in KTM stanno valutando una possibile operazione prima del GP al Sachsenring per eliminare totalmente il problema. Già in mattinata sulla pitlane il pilota muoveva continuamente mano e braccio, un "antipasto" di quello che sarebbe poi successo in gara, purtroppo.

Bagnaia papà, ma tradito dalla sua Ducati

Al 15° giro Pecco Bagnaia occupava la quarta posizione, ma ha improvvisamente rallentato ed è andato all'esterno della pista. Un problema tecnico alla sua Ducati Desmosedici GP26 lo ha poi costretto a rientrare al box. Un vero peccato. Tra l'altro, prima della gara era arrivata la notizia della nascita di suo figlio, avuto con la moglie Domizia Castagnini. Il tre volte iridato sperava di fare un buon risultato, gli è stato impedito da qualcosa che non è dipeso da lui.

MotoGP Assen 2026, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica

Classifica Gara MotoGP Assen 2026
Gara MotoGP Assen: ordine di arrivo e classifica finale

Leggi anche

Assen shock per Aldeguer, quando tornerà? La situazione del pilota GresiniAssen shock per Aldeguer, quando tornerà? La situazione del pilota Gresini
Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Partenza gara MotoGP al TT Circuit Assen 2026
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026, nuovo leader: la classifica piloti aggiornata dopo Assen

28 giugno 2026
bezzecchi-crash-motogp-assen
MotoGP

Bezzecchi, controlli in ospedale dopo il botto ad Assen: come sta il pilota Aprilia

28 giugno 2026
aldeguer-injury-update-motogp
MotoGP

Assen shock per Aldeguer, quando tornerà? La situazione del pilota Gresini

28 giugno 2026

Altre notizie

Partenza gara MotoGP al TT Circuit Assen 2026

Mondiale MotoGP 2026, nuovo leader: la classifica piloti aggiornata dopo Assen

MotoGP
bezzecchi-crash-motogp-assen

Bezzecchi, controlli in ospedale dopo il botto ad Assen: come sta il pilota Aprilia

MotoGP
aldeguer-injury-update-motogp

Assen shock per Aldeguer, quando tornerà? La situazione del pilota Gresini

MotoGP
miller-ritiro-motogp-sprint-assen

Miller alza la voce: lo stesso problema per 4 volte, Yamaha sotto accusa totale

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al TT Circuit Assen

MotoGP Assen: ruggito di Bezzecchi nel Warm Up. Gli orari TV di oggi

MotoGP

Articoli popolari

marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Pecco Bagnaia

Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

MotoGP
KC2A9762 copia_result_result

Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Superbike
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP nel box ad Assen

Bezzecchi vola ad Assen, l'unica nota stonata è una multa: cosa è successo

MotoGP
ktm-motogp-assen

Alta tensione in KTM: Steiner duro con Vinales, Acosta al limite "Troppi problemi"

MotoGP

Loading