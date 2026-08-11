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Dalla Superbike alla MotoGP, stavolta Lecuona mastica amaro: il bilancio a Silverstone

Superbike
di Matteo Bellan
martedì, 11 agosto 2026 alle 15:28
Iker Lecuona pilota Gresini MotoGP
Dalla Superbike alla MotoGP, stavolta Iker Lecuona mastica amaro: il bilancio a Silverstone
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Chiamato a sostituire Aldeguer, il pilota del team Aruba Ducati WorldSBK ha concluso con l'amaro in bocca il GP in Gran Bretagna.
Se in Ungheria era riuscito a sorprendere con il settimo posto nella gara lunga disputata al Balaton Park Circuit, a Silverstone non è riuscito a ripetersi. Iker Lecuona ha terminato il weekend con due ritiri a seguito di due cadute. Per quella avvenuta nella sprint race se l'era presa con Franco Morbidelli, mentre per quella di domenica può incolpare solo se stesso.

MotoGP Silverstone: non è tutto da buttare per Lecuona

Sabato era caduto a inizio sprint in curva 16, mentre nella gara lunga la caduta è avvenuta in curva 12 al sesto giro, mentre occupava la quattordicesima posizione. Sicuramente un peccato non aver visto dove sarebbe potuto arrivare, soprattutto domenica, dato che sabato le Ducati avevano sofferto tremendamente il degrado della gomma posteriore soft. Con la media la situazione era migliore e sarebbe stato interessante vedere il potenziale di Lecuona.
Iker Lecuona ed Enea Bastianini corrono nella gara MotoGP a Silverstone
GP Silverstone: Lecuona voleva un epilogo diverso
Chiamato dal team BK8 Gresini per sostituire Fermin Aldeguer, il pilota del Mondiale Superbike si è detto amareggiato per come è finito un weekend che comunque non è tutto da buttare: “Un vero peccato uscire da questo fine settimana senza punti. Sabato è andata com’è andata, domenica non siamo stati fortunati. Sono andato un po’ lungo all’ingresso di curva 13 e finendo nella zona sporca in un attimo ho perso l’anteriore. Una scivolata senza conseguenze che mi lascia l’amaro in bocca dopo un venerdì e un sabato davvero positivi. Rimane la bella esperienza con questo team con cui mi sono trovato benissimo ancora una volta. Mi spiace tantissimo”.
Le prove libere gli avevano dato la fiducia di poter disputare una buona gara, soprattutto dopo il sorprendente decimo tempo nelle Qualifiche. Sfruttando la scia di Franco Morbidelli era riuscito a passare dalla Q1 alla Q2, dove si è tenuto dietro Jack Miller e Joan Mir. Sabato mattina aveva sorpreso positivamente, però poi non è riuscito a concludere nessuna delle due manche MotoGP a Silverstone.

Il Mondiale Superbike riparte a settembre da Magny-Cours

Non aveva alcun tipo di pressione, non doveva fare risultati specifici, ma ci teneva ad avere un epilogo differente. Ora Lecuona può tornare in vacanza, dato che il Mondiale Superbike ripartirà solo nel weekend 4-6 settembre a Magny-Cours (Francia). Aldeguer dovrebbe tornare sulla Ducati Desmosedici GP25 del team BK8 Gresini nel prossimo gran premio ad Aragon (28-30 agosto).
Iker vuole aggiungere altre vittorie a quella ottenuta in Gara 1 a Donington Park, dove ha interrotto la striscia vincente del compagno Nicolò Bulega e ottenuto il suo primo successo nel WorldSBK. Battere ancora Bulega gli servirà per acquisire ulteriore fiducia e prepararsi a un 2027 che lo vedrà come favorito per la corsa al titolo.

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Iker Lecuona

diMatteo Bellan

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