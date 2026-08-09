Il pilota Superbike, sostituto di Aldeguer, ha terminato anzitempo la gara di sabato: nel mirino c'è il collega del team VR46 e forse suo futuro compagno.

Dopo aver ben figurato al Balaton Park, dove era stato chiamato a rimpiazzare Alex Marquez, Iker Lecuona ha avuto un'altra occasione di correre in MotoGP nel 2026. A Silverstone il team BK8 Gresini lo ha chiamato per sostituire Fermin Aldeguer e sabato mattina ha stupido di nuovo. Infatti, nelle Qualifiche è riuscito a superare la Q1 e ad accedere alla Q2. Poi ha conquistato il decimo tempo, mettendosi dietro la Honda di Joan Mir e la Yamaha di Jack Miller, ma la sua Sprint è durata pochissimo: al secondo giro è caduto in curva 16 e si è ritirato.

MotoGP Silverstone: Lecuona contro Morbidelli

Il pilota del Mondiale Superbike se l'è presa con Franco Morbidelli per la sua caduta: "C'è stato un problema con Morbidelli - riporta Crash.net -. L'ho superato tre volte e lui ha iniziato a perdere un po' di tempo con Mir. Andavo molto più forte di lui, mi sentivo davvero bene sulla moto. Non capisco perché abbia fatto quel movimento, visto che è andato completamente dritto".

Lecuona si è detto sorpreso dalla manovra del pilota del team Pertamina Enduro VR46, che ritiene responsabile assoluto del suo ritiro nella sprint race MotoGP a Silverstone: "Non abbiamo avuto contatto perché sono veloce a riprendere il controllo della moto, ma poi piegando su un punto sporco della curva ho perso il controllo del posteriore. Non capisco perché abbia fatto quella manovra all’inizio della gara, visto che mancavano ancora solo nove giri e aveva già perso mezzo secondo rispetto a Joan. Quindi, perché non posso provare a spingere e tu mi segui per riprendere il gruppo?".

L'episodio è stato anche oggetto di investigazione da parte dei commissari, che hanno poi deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti di Morbidelli. I due piloti hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia su quanto successo. Lecuona incolpa il romano e ritiene che avrebbe avuto la chance di andare a punti, dovrà cercare di riscattarsi oggi nella gara lunga.

La scia nelle Qualifiche e il futuro insieme in Superbike

Lo spagnolo nelle Qualifiche aveva dovuto ringraziare proprio Morbidelli per essere riuscito a superare la Q1. Infatti, aveva seguito il pilota VR46, il più veloce della sessione, e sfruttandone la scia era stato in grado di acciuffare il secondo posto in palio per la Q2. Probabilmente, senza questa strategia non ce l'avrebbe fatta, dato che nel finale Fabio Quartararo ha fatto un tempo di solo 50 millesimi più lento.

Lecuona e Morbidelli potrebbero ritrovarsi a collaborare nel 2027, visto che ci sono rumors che danno il romano viene dato come possibile sostituto di Nicolò Bulega nel team Aruba Ducati nel Mondiale Superbike. Quanto successo nella Sprint MotoGP a Silverstone verrà sicuramente messo da parte se i due dovessero diventare compagni di squadra.