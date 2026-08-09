Shock Bagnaia a Silverstone: "Marquez ed io i più lenti"

La ripresa del Mondiale MotoGP si rivela tutta in salita per Ducati e Pecco Bagnaia . La Sprint di Silverstone si chiude al 17° posto per l'allievo della VR46 Academy e vede trionfare l'Aprilia con cui correrà nella prossima stagione. Il gap dal vincitore Jorge Martin è di oltre 23 secondi, l'usura delle gomme, specie sul lato destro, ha condannato le Desmosedici GP.

Il crollo delle gomme

Non riesco a immaginare niente di peggio in termini di prestazione oggi. Non c'era ritmo, non c'era velocità e mancava aderenza. La mancanza di grip è enorme e oggi, dopo quattro giri, ho iniziato ad andare indietro invece che avanti. E negli ultimi due giri non riuscivo nemmeno a toccare terra con il ginocchio destro, quindi è molto difficile per me essere competitivo". Bagnaia non ha nascosto la sua frustrazione per la mancanza di ritmo nel sabato di Silverstone. Nonostante partisse dalla sedicesima posizione in griglia, la peggiore del 2026, Pecco ha finito per perdere ulteriori posizioni nella gara Sprint . "".

In questo weekend, e in certe condizioni, sarà importante arrivare al traguardo e guadagnare punti preziosi senza troppe ambizioni. "L'obiettivo all'inizio del weekend era di entrare nella top ten, ma vista la mia prestazione, è difficile immaginare un risultato migliore del quindicesimo posto", ha ammesso il due volte campione MotoGP.

Weekend nero per la Rossa

Gli ultimi giri hanno relegato le Ducati fuori dalle posizioni di vertice. Il consumo eccessivo degli pneumatici non ha consentito di chiudere all'attacco. Restare in piedi sembrava un miracolo. "Il team ufficiale ha sofferto molto oggi. Io e Marc eravamo i piloti più lenti negli ultimi giri, quindi è difficile immaginare cosa fare. Mi aspettavo un calo di prestazioni oggi, ma non a questo livello".

Per la gara domenicale si guarda ai dati di Alex Marquez, che ha chiuso in quarta posizione, con un distacco di circa sette secondi da 'Martinator'. Oggi si proverà a cambiare qualcosa a livello di setting, ma Pecco Bagnaia dovrà adottare uno stile di guida differente. "Bisogna continuare ad andare e far inclinare la moto, come se si fosse sul bagnato. E quando si tocca il gas bisogna farlo nel modo più fluido possibile. Altrimenti si perde il controllo del posteriore, come è successo a Marc, che ha fatto scattare l'airbag per questo motivo, e poi diventa molto difficile".