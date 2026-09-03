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Motocross, la svolta: scatta l'obbligo airbag nel Mondiale

Motocross
di Diana Tamantini
giovedì, 03 settembre 2026 alle 18:13
airbag-motocross-obbligatorio
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Rivoluzione sicurezza, airbag off-road certificati fortemente raccomandati e poi obbligatori nel Mondiale Motocross: la nota FIM.
L'airbag nel motocross non era ancora obbligatorio, ma lo diventerà ufficialmente a breve. Già dal 2027 sarà fortemente raccomandato, mentre dal 2028 diventerà obbligatorio per tutti i campionati mondiali. Arriva oggi l'ufficialità da parte della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) sul piano di introduzione nei campionati MXGP, MX2, WMX e nel Motocross delle Nazioni (MXoN). Il Motocross, che sia di livello mondiale o nazionale o amatoriale, finora ha sempre lasciato la scelta a discrezione dei piloti, mentre dal prossimo biennio si cambia radicalmente almeno nel Mondiale.
Si allineerà così all'obbligo già presente nelle gare di velocità del Motomondiale e del Campionato Italiano Velocità CIV, nei Rally Raid come l'Africa Eco Race, ma anche in alcuni circuiti che hanno voluto renderlo obbligatorio pure per le prove libere degli amatori, come ad esempio Magione. A differenza dei modelli da strada, i sistemi dedicati all'off-road utilizzano algoritmi specifici per distinguere i normali salti, le sassaiole e le forti sollecitazioni del terreno da una vera e propria caduta. In caso di incidente, si gonfiano in circa 40-60 millisecondi proteggendo schiena, torace e spalle.

Airbag nel Motocross, la nota FIM 

01.65 EQUIPAGGIAMENTO E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DURANTE LE PROVE E LE GARE
65.01 Abbigliamento e protezioni per MXGP/MX2/Women's e Motocross delle Nazioni
- dal 2027: l'utilizzo di un sistema airbag funzionante è fortemente raccomandato
- dal 2028: l'utilizzo di un sistema airbag funzionante è obbligatorio
Il sistema airbag deve essere:
- un airbag Off-road omologato FIM (FRHPab-01)* oppure
- uno dei sistemi airbag dichiarati conformi alla Categoria 3 FIM (Motocross) elencati QUI
L'equipaggiamento deve essere indossato, correttamente allacciato, in ogni momento durante l'attività in pista (l'airbag deve essere funzionante almeno all'inizio di ogni sessione in pista). La decisione del Direttore Tecnico della FIM è definitiva in materia di equipaggiamento dei piloti.

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