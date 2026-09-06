Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!

L'asso olandese centra il successo alla prima stagione con Honda: titolo MXGP arrivato già in Gara 1 in Turchia, il sesto personale ed il 3° nella classe regina Motocross.

Jeffrey Herlings ha chiuso i conti, è lui il Re della classe MXGP 2026. Dopo il trionfo nella La consacrazione direttamente alla fine di Gara 1:ha chiuso i conti, è lui il Re della classe MXGP 2026. Dopo il trionfo nella manche di qualifica , il successo della prima corsa della domenica in Turchia ha spento definitivamente le speranze, già ridotte al lumicino, per i suoi avversari. Più tardi toccherà a Gara 2, ma il bottino grosso del Mondiale Motocross è già arrivato, con grande festa per lui, per il paese natale, per il Team Gariboldi e per Honda HRC.

Jeffrey Herlings, numeri da urlo per il fenomeno MXGP

È il suo sesto titolo mondiale, il terzo nella classe MXGP, ma il primo nella sua stagione d'esordio in sella alla Honda CRF450RW. Entrato a far parte del team il 1° gennaio di quest'anno, il numero 84 ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo e, grazie anche all'impegno costante di tutto il team Honda HRC PETRONAS, questo campionato testimonia le capacità di Herlings e le qualità della moto Honda.

Insieme, la coppia ha conquistato 10 vittorie complessive nei GP, portando il bottino di Herlings a 122 – 61 tra MX2 e MXGP – e con due fine settimana di gare ancora da disputare (qui due manche di qualifica e quattro gare della domenica), c'è la possibilità di incrementare ulteriormente questi numeri. Arrivando in Turchia, aveva anche il maggior numero di vittorie nelle gare di qualificazione (7), il maggior numero di vittorie nelle gare GP (16) e il maggior numero di podi (13) e aveva vinto le ultime 14 partenze al cancelletto in quella che è stata una serie incredibile di prestazioni che ha trasformato un deficit di 68 punti in una vittoria del campionato in sole sei gare.