MXGP Turchia, sabato infuocato: Herlings show e match point mondiale

Jeffrey Herlings trionfa in MXGP , Guillem Farres si impone in MX2: è la giornata dei leader. Cronaca, classifiche e orari delle gare di domani.

I leader iridati imbattibili nelle qualifiche in Turchia: Jeffrey Herlings si impone di forza in MXGP con sorpasso negli ultimi giri su Tom Vialle, mentre in MX2 Guillem Farres è il dominatore di questa manche del sabato, con un altro bottino di punti prezioso vista la lotta serrata. Nella classe regina invece il capoclassifica ha il primo match point mondiale: gli basterà lasciare la Turchia con 121 punti di vantaggio ed i giochi saranno ufficialmente chiusi. Matematicamente però, dopo il trionfo in qualifica, può già vincere dopo Gara 1... Ma di questo riparleremo domani, ecco intanto com'è andata oggi, di seguito gli orari di domani.

MXGP: verso il match point

A referto una certa lista di assenti per infortuni, come Kay De Wolf e Maxime Renaux, che hanno concluso quindi prematuramente la stagione. Fantic intanto ritrova uno dei suoi piloti ufficiali: Brent van Doninck ha finito il 2026 per frattura di 4 costole nel GP Svezia, ritorna però Alberto Forato reduce dalla frattura di una scapola, con il sostituto Talviku che quindi continua l'avventura MXGP. Guardiamo la gara: nel solito mucchio al via emerge Vialle, provvisoriamente al comando su Gajser, Herlings, Febvre, Adamo e via via tutti gli altri. Ma arriva una nuova magia dell'asso olandese di Honda: in breve è secondo, a lungo si tiene ad un secondo dal compagno di squadra ed a 3 giri dalla fine ecco il "cambio marcia" ed il deciso sorpasso. Vialle non molla, tiene il passo e cerca una possibile replica, ma non è possibile contro questo fenomeno scatenato.

MX2: l'acuto del leader

Ricordiamo che non c'è più il nostro Valerio Lata, che ha concluso anzitempo la collaborazione con Honda HRC. L'ottimo scatto al via della gara di qualifica è di Sacha Coenen, primo avversario di Guillem Farres nella generale, ma lo spagnolo, 4° alla prima curva, risale in brevissimo tempo e prende il comando della gara di qualifica. Seguono Everts, Laengenfelder, McLellan, i Reisulis... I maggiori protagonisti della stagione, tutti pronti a dire la loro. Non c'è però molto da fare, l'alfiere Triumph ora sta nettamente meglio fisicamente ed è apparso da subito ben deciso a piazzare la zampata, cosa che gli riesce: vittoria e 10 punti preziosi in tasca davanti a Coenen ed Everts. Non è giornata per Karssemakers, fresco di rinnovo con DRT Kawasaki ma KO per un problema tecnico, conseguenza di una caduta al via.

Gli orari e la programmazione Rai

Le gare del 6/09 (diretta mxgp-tv.com)

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2

RAI Play (domenica 6 settembre)

MX2 Gara 2 – 15:00 – LIVE Stream

MXGP Gara 2 – 16:00 – LIVE Stream

RAI Sport (differita 7 settembre)

MX2 Gara 2 – 14:30

MXGP Gara 2 – 15:30