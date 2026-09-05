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Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 in Francia

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 05 settembre 2026 alle 16:50
Nicolo Bulega e Iker Lecuona al parco chiuso Superbike a Magny-Cours, Francia
Mondiale Superbike 2026: classifica piloti e costruttori aggiornate dopo Gara 1 in Francia
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Lecuona ci prova, ma non basta: Bulega ancora in trionfo. La prima manche SBK a Magny-Cours termina con un risultato al quale sono tutti abituati quest'anno. Domenica lo spagnolo cercherà il riscatto.
Dopo nove giri bandiera rossa a causa dell'incidente di Tommy Bridewell in curva 14, ma alla ripartenza di Gara 1 l'esito non è cambiato a Magny-Cours. Nicolò Bulega si è imposto e ha ottenuto così il successo numero 24 in questo Mondiale Superbike 2026. La conquista del suo primo titolo nella categoria è sempre più vicino, anche se dovrà attendere il round a Cremona (25-27 settembre) per l'incoronazione ufficiale.

SBK Magny-Cours, Lecuona ancora sconfitto da Bulega

Iker Lecuona ha dato tutto per sconfiggerlo, dopo entrambe le partenze era anche riuscito a superarlo, però la sua leadership è durata poco. Bulega ha fatto valere la sua superiorità, non intende lasciare nulla al compagno di squadra. Dietro ai piloti del team Aruba.it Ducati un altro ducatista, Sam Lowes con la Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Il britannico è uno dei pochi che aveva fatto il test in Francia ad agosto e forse gli è servito per arrivare più pronto a questo nono round del WorldSBK.
Ai piedi del podio Yari Montella del Barni Spark Racing Team. Il primo dei piloti non Ducati al traguardo è Alex Lowes, quinto con la Bimota KB998 Rimini. Diverse cadute in Gara 1 a Magny-Cours, solo quattordici piloti sono arrivati fino alla fine: il quattordicesimo, Alvaro Bautista, è caduto a sua volta e poi è risalito in sella per completare la corsa.

Superbike, round Francia: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI SBK
  1. Nicolò Bulega 516 punti
  2. Iker Lecuona 378 punti (-138)
  3. Yari Montella 224 punti (-292)
  4. Sam Lowes 193 punti (-323)
  5. Alex Lowes 193 punti (-323)
  6. Axel Bassani 162
  7. Lorenzo Baldassarri 155
  8. Garrett Gerloff 117
  9. Alvaro Bautista 109
  10. Miguel Oliveira 106
  11. Andrea Locatelli 103
  12. Alberto Surra 103
  13. Xavi Vierge 86
  14. Tarran Mackenzie 81
  15. Tommy Bridewell 59
  16. Danilo Petrucci 51
  17. Remy Gardner 45
  18. Stefano Manzi 34
  19. Michael van der Mark 23
  20. Somkiat Chantra 8
  21. Tetsuta Nagashima 7
  22. Jonathan Rea 6
  23. Jake Dixon 5
  24. Bahattin Sofuoglu 4
  25. Mattia Rato 2
  26. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI SBK
  1. Ducati 496 punti
  2. Bimota 220 punti
  3. BMW 136 punti
  4. Yamaha 131
  5. Kawasaki 110
  6. Honda 20

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