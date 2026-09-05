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Johann Zarco e la 8 Ore Suzuka: l'omaggio speciale per il doppio capolavoro

Novità
di Diana Tamantini
sabato, 05 settembre 2026 alle 12:20
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Johann Zarco e le vittorie 2024-2025 alla 8 Ore di Suzuka rivivono nella collezione speciale realizzata da Shark Helmets.
Le due vittorie che Johann Zarco ha conquistato alla 8 Ore di Suzuka, gara endurance importantissima per i marchi giapponesi, è stato un vero momento di gloria per Honda, ma anche per tutti i nomi che hanno accompagnato la doppia impresa. Come Shark, casa francese di caschi, che non poteva non omaggiare il suo connazionale con una collezione dedicata proprio a quanto successo a Suzuka nel 2024 e nel 2025.

Due edizioni memorabili 

Dalla MotoGP al primo trionfo nella prestigiosa "gara delle gare": questa è stata l'edizione 2024 per Johann Zarco in trionfo in sella alla Honda CBR1000RR-R condivisa con Takumi Takahashi e Kosuke Nagoe, nonostante una penalità di 40 secondi inflitta durante la gara. Nel 2025 ecco la replica memorabile, in una corsa disputata solamente in due (lui e Takahashi) per gli infortuni a raffica dei piloti Honda nei vari campionati. Poco dopo aver scritto la storia nella gara MotoGP in Francia, Johann Zarco contribuisce in maniera importante ad un altro momento memorabile per HRC: prima la pole position, poi il trionfo finale della 8 Ore di Suzuka, il secondo in carriera per l'esperto francese. Il sogno era calare il tris quest'anno, ma l'importante infortunio nell'incidente da paura in Catalunya dello scorso maggio gli ha chiaramente precluso la possibilità di essere al via per la corsa endurance di luglio.

L'omaggio speciale di Shark 

Per questa doppia impresa storica il marchio francese, uno dei leader mondiali nella produzione di caschi per moto, ha realizzato una collezione speciale del suo Aeron GP, ricordiamo il modello sviluppato appositamente per i piloti MotoGP e Superbike, realizzato interamente in carbonio e dotato di un sistema aerodinamico attivo in grado di adattare la sua forma in base alla posizione della gobba del pilota sulla moto. In questo caso il modello presenta anche una novità tecnica, un nuovo sportello in carbonio.
Tornando alla collezione speciale, questa è ispirata alla calligrafia giapponese e combina diversi elementi iconici di Zarco:
  • Il numero 5, il suo numero di gara.
  • La «Z», sottilmente integrata nel design.
  • Il cavallo stilizzato, in riferimento all'Anno del Cavallo.
Un design speciale e unico per celebrare la sua storia e quanto fatto nello scorso biennio sul leggendario circuito di Suzuka.
-> Tutti i dettagli a questo link

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diDiana Tamantini

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