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SBK Magny Cours: Bulega fa il marziano, la Superpole è stellare

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 05 settembre 2026 alle 11:35
SBK Magny Cours: Nicolò Bulega che Superpole
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C'è poco da discutere: Nicolò Bulega è il marziano della Superbike di oggi, sempre più fuori portata per gli avversari. La pole firmata nel toboga di Magny Cours è stata una meraviglia. Il record di Toprak Razgatlioglu è sbriciolato.
Il futuro pilota VR36 in MotoGP 2027 ha migliorato di oltre sei decimi il riferimento del fenomeno turco. Le condizioni del tracciato francese sono perfette, ma su questo tipo di pista sei decimi sono una differenza abissale. Bulega stupisce sempre di più e ormai archiavata la pratica di questo Mondiale Superbike che attende soltanto il sigillo ufficiale, non vediamo ora di vederlo in mezzo al branco di lupi della top class.

Bulega nove su nove

Per Nicolò si tratta della diciottesima pole in carriera e la nona di questa stagione in altrettanti round. Nel primo tentativo con la gomma SCQ da qualifica il compagno Iker Lecuona aveva suonato sveglia, scendendo fino a 1'34"596. Ma con la seconda copertura Bulega ha rimesso subito le cose a posto: 1'34"318, roba da strabuzzarsi gli occhi. A Magny Cours lo scudiero forse immaginava di trovare un Nicolò abbordabile, ormai più concentrato sui test con la Ducati 850 che guiderà in MotoGP piuttosto che rischiare in questo Mondiale azzannato fin dall'inizio. Ma la risposta della pista, anche in questa circostanza, è stata impietosa...
Iker Lecuona

Super quintetto Ducati

Alla fine della giostra Lecuona ha preso paga anche da Sam Lowes, che sul giro secco è sempre efficacissimo e promette di essere una bega anche in gara 1, questo pomeriggio. "Non c'è niente da dire, è Bulega che fa la differenza" ha ammesso la seconda guida Ducati. In questo round la Federmoto Internazionale ha aggiustato i valori del flussometro, togliendo benzina a Bimota e aggiungendola a BMW e Honda, qui i dettagli. Ovviamente, come al solito, non è cambiato niente, ennesima dimostrazione che questo regolatore della quantita benzina non serve a niente. Al vertice dello schieramento ci saranno le solite cinque Ducati, con Yari Montella e Alberto Surra a completare il quadro. Il campano è ormai abbonato al podio, invece per Surra sarebbe una dolcissima prima volta. Ormai le gare Superbike si tengono in piedi su questi motivi di dettaglio, perchè che Bulega farà di nuovo un sol boccone di tutti, non abbiamo grandi dubbi.
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SBK Magny Cours: la classifica Superpole

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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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