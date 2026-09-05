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Supersport: Arenas a terra ma la Yamaha lo salva in gara 1 a Magny Cours

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 05 settembre 2026 alle 15:10
Supersport Magny Cours: Can Oncu vince gara 1
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Cadute, scontri rovinosi, scorrettezze: si è visto di tutto nella prima gara del Mondiale Supersport a Magny Cours. Albert Arenas è andato a terra ma la vittoria di Can Oncu permette al leader di limitare i danni.
Il primo colpo di scena è stato il contatto al primo giro che ha causato la rottura del cupolino della ZXMoto di Valentin Debise, padrone di casa scattato dalla pole. Si è capito subito che c'era grande agitazione nel gruppo e la brusca frenata al tornantino Adelaide sarebbe stato teatro dei fatti del giorno. Il più importante, in ottica classifica generale, è stato il contatto fra Jeremy Alcoba e Albert Arenas: il pilota Kawasaki è uscito un pò largo ed è finito addosso al leader Mondiale innescando la doppia caduta. Nella carambola a bassa velocità Arenas si è procurato una contusione alla mano destra. Sarà visitato di nuovo domenica mattina per verificare eventuali problemi in vista della rivincita.

Debise intralciato 

Il contrattempo del giro iniziale ha costretto Valentin Debise ad una faticosa rimonta, durante la quale ha tamponato clamorosamente Jorge Navarro, rientrato in pista senza badarsi di chi arrivava, sempre al famigerato tornantino. "Ha fatto una manovra senza senso" ha commentato il francese. Navarro è stato penalizzato con un long lap penalty. L'episodio ha avuto un certo peso sull'esito della corsa, perchè Debise successivamente si è trovato un muro di Yamaha R9 davanti è riuscito a superare unicamente Lucas Mahias. Gli altri due, Roberto Garcia e Can Oncu, erano troppo distanti per provarci.

Ultimo giro decisivo 

Alla resta dei conti l'acerbo Garcia si è fatto trovare nella posizione perfetta per il tentativo di sorpasso del turco. Oncu, ben più smaliziato, si è lanciato dentro e si è impossessato del primato. Da lì in avanti ha chiuso tutte le porte, e addio prima vittoria in carriera per Roberto Garcia, che comunque è già stato riconfermato da Yamaha per il 2027. Debise, nel frattempo, era arrivato quasi a ruota dei fuggitivi, ma troppo distante per provare il tutto per tutto. Dall'alto della sua esperienza Valetin ha realizzato che era meglio un terzo posto (16 punti) che gettare alle ortiche una corsa che lo ha visto un paio di volte ad un soffio dal precipizio.

Arenas danni limitati 

Quindi, grazie a Can Oncu e Roberto Garcia, il leader Albert Arenas ha perso poco rispetto a Debise, che adesso è a -66 punti dalla vetta. Passi avanti anche per Can Oncu, -88 punti. Il vantaggio però è ancora solido, parliamo di oltre due gare delle sette che mancano alla fine. Significa che Valentin e la ZXMoto non hanno tempo da perdere: se vogliono riaprire il campionato, il momento è adesso.
Supersport Magny Cours: Classifica gara 1
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