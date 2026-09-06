GP Misano, sfida di fuoco Aprilia-Ducati: gli orari Sky e TV8 per un weekend bollente

Tutto sul GP di San Marino a Misano: favoriti, possibili annunci per il 2027, guida TV completa Sky e TV8.
Ci siamo, tocca al secondo ed ultimo appuntamento stagionale nella penisola italiana, il penultimo prima della trasferta asiatica (poi tocca all'Austria, con annessi test per le nuove gomme Pirelli che hanno già tra veti delle case e mal di pancia tra chi lascerà il suo marchio attuale). Terreno ideale per Aprilia e Ducati, i due marchi di riferimento della MotoGP attuale. Chi vincerà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini (rinnovato nei mesi scorsi
)? Guardando a Moto2 e Moto3, chiaramente la speranza è che finalmente qualche italiano abbia il guizzo vincente, ma potrebbe anche rivelarsi l'occasione giusta per qualche annuncio in ottica 2027. Insomma, sarà un Gran Premio tutto da vivere, come sempre in diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV) ed in diretta anche su TV8, sia per il sabato che per le tre gare della domenica di GP.
Gli orari Sky Sport
Venerdì 11 settembre
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 12 settembre
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 13 settembre
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri
La diretta su TV8
Sabato 12 settembre
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 13 settembre
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri
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