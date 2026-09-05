MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Il rientro sulla Ducati si avvicina: Michele Pirro di nuovo in pista al Mugello

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 05 settembre 2026 alle 20:20
IMG_9840_result
Aggiungi come fonte preferita su Google
Michele Pirro è tornato in azione al Mugello per la finalissima della Ducati V4 Elite Cup: nel mirino i Test MotoGP e il CIV Superbike.
Per Michele Pirro un'effettiva corsa contro il tempo. Trascorsi 65 giorni dall'intervento chirurgico alla spalla sinistra, il deca-Campione italiano sta proseguendo a pieno regime i test finalizzati alla ripresa dell'attività agonistica dopo un (fisiologico) periodo di stop forzato. Archiviata una preliminare uscita a Misano in sella alla Ducati Panigale V4 in configurazione CIV Superbike del Garage 51 Racing Team powered by DTO, il collaudatore Ducati MotoGP è tornato subito in pista sui saliscendi del Mugello a sostanzialmente due settimane dal penultimo round stagionale della top class tricolore in agenda dal 18 al 20 settembre prossimi a Cremona.

DA MISANO AL MUGELLO

"È stata una giornata straordinaria, simile per certi versi al primo giorno di scuola. Non nascondo che alla vigilia c'era un po' di tensione: tornare in sella dopo un infortunio e un intervento così delicato non è mai semplice. Abbiamo completato circa 20 giri e le risposte sono state ottime. Siamo in netto vantaggio sulla tabella di marcia, possiamo guardare con fiducia ai prossimi impegni. Sono pronto per i test MotoGP, dopodiché valuteremo la partecipazione al round del CIV Superbike a Cremona", il commento di Michele Pirro al termine dello "shakedown" di Misano registratosi lunedì scorso. Cercando di recuperare il tempo perso in queste ultime settimane, l'originario di San Giovanni Rotondo ha deciso di fare capolino al Mugello per un'ulteriore tornata di prove.

TEST NO-STOP PER MICHELE PIRRO

Nella giornata odierna, Michele Pirro si è presentato sul tracciato di Scarperia e San Piero in occasione della finalissima della Ducati V4 Elite Cup, di scena in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. Il pilota più vincente (in epoca moderna) del CIV ne ha approfittato per percorrere qualche giro con una Ducati V4 Trofeo, affiancando gli abituali protagonisti del monomarca promosso da Garage 51, giunto quest'anno alla seconda edizione. Nelle due sessioni di qualifiche in programma, prevedibilmente Pirro è stato il più veloce in 1'53"081. Curiosità: con il suo storico #51 detenuto dal "titolare" Ivan Trasiev, in via del tutto eccezionale è sceso in pista con il #151 sulla carena.

RIENTRO NEL CIV SUPERBIKE A CREMONA?

Logicamente, Michele Pirro non ha cercato ossessivamente il best lap a sensazione. In particolare, le attenzioni si sono concentrate sulla tenuta della spalla operata, con il deca-Campione italiano impegnato di fatto nella veste di "apripista" per i piloti della Ducati V4 Elite Cup. L'obiettivo dichiarato di MP51 è ritrovare la forma fisica migliore per riprendere il discorso lasciato in sospeso con il progetto della Desmosedici GP27 850cc gommata Pirelli, passando contestualmente dal ritorno in gara nel CIV Superbike. Aspettando notizie ufficiali, Pirro potrebbe/dovrebbe presenziare all'appuntamento di Cremona previsto tra 15 giorni. Con buone probabilità di vedere insieme a lui anche Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha), orientato a difendere la personale leadership di campionato a scapito dell'impegno con ELF Marc VDS Racing Team/KM99 Yamaha nel Mondiale Endurance FIM EWC come accaduto lo scorso mese di giugno a Imola...

Leggi anche

Michele Pirro sotto i ferri: correrà la Racing Night del CIV Superbike?Michele Pirro sotto i ferri: correrà la Racing Night del CIV Superbike?
Michele Pirro fuori gioco: Alessio Finello con Garage 51 nel CIV SuperbikeMichele Pirro fuori gioco: Alessio Finello con Garage 51 nel CIV Superbike
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
Michele Pirro

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Supersport Magny Cours: Roberto Garcia vince gara 2
In Pista

Supersport Magny Cours: Oncu si butta via, gara 2 è la prima di Garcia

06 settembre 2026
Supersport Magny Cours: Can Oncu vince gara 1
In Pista

Supersport: Arenas a terra ma la Yamaha lo salva in gara 1 a Magny Cours

05 settembre 2026
52568_JDR_R09_2026_Action-2_result
In Pista

Supersport Superpole Magny-Cours: 1-2 ZXMOTO con Debise e Caricasulo

04 settembre 2026

Altre notizie

Partenza gara Superbike a Magny-Cours, round Francia 2026

Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Magny-Cours

Superbike
SBK Magny Cours: Nicolò Bulega tripletta anche in Francia

SBK Magny Cours: Bulega padrone assoluto, ma che noia questo Mondiale!

Superbike
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo

Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!

Motocross
Supersport Magny Cours: Roberto Garcia vince gara 2

Supersport Magny Cours: Oncu si butta via, gara 2 è la prima di Garcia

In Pista
SBK Magny Cours: Nicolò Bulega continua a vincere

SBK Magny Cours: Lecuona alza la cresta e Bulega vince con le cattive

Superbike

Articoli popolari

Raul Fernandez

Raul Fernandez-Aprilia, cosa è successo? Rivola chiede scusa

MotoGP
Ferrari-900-1

La leggendaria Ferrari 900: la storia irripetibile del mito artigianale degli anni '90

Storie di Moto
Superbike. Magny Cours: terrificante incidente di Tommy Bridewell

SBK Tommy Bridewell che paura, la Ducati a muro va in mille pezzi

Superbike
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati a Magny-Cours, Francia

Superbike, Lecuona cambia: una "nuova" Ducati per andare all'assalto di Bulega

Superbike
Bahattin Sofuoglu caduto nelle FP2 Superbike a Magny-Cours, Francia

Superbike, Sofuoglu in ospedale dopo la brutta caduta: round finito, le condizioni del pilota

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading