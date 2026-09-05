SBK: Lecuona maledice la bandiera rossa, ma rispetto a Bulega gli manca qualcosa

Lo spagnolo si sente penalizzato dall'interruzione della prima manche SBK in Francia, ma sa di dover trovare i decimi che gli mancano rispetto al teammate: domenica spera di regalarsi un trionfo.

Iker Lecuona ha dato tutto e non è bastato per sconfiggere Nicolò Bulega in Gara 1 Superbike a Magny-Cours. Dopo entrambe le partenze era anche riuscito a mettersi davanti al compagno di squadra, però poi ha incassato i sorpassi e si è dovuto accontentare della seconda posizione. Perdere fa sempre male, soprattutto quando sei arrivato al nono round del calendario e pensi che sia finalmente il momento per poter essere più all'altezza di chi sta dominando il Mondiale 2026.

Lo spagnolo aveva vinto la sua prima gara in SBK a Donington Park, dove aveva anche il potenziale per fare tripletta, quindi era determinato a giocarsela colpo su colpo con Bulega. Da venerdì ha iniziato a girare con una Ducati Panigale V4 R abbastanza diversa rispetto a quella guidata in Inghilterra, perché ritiene che per trovare gli ultimi decimi che gli mancano sia necessario fare qualcosa di differente rispetto a prima. Oggi è stato sconfitto, domenica proverà a reagire.

Superbike Francia, Gara 1: i commenti di Lecuona

Lecuona ritiene che la bandiera rossa lo abbia penalizzato, che avrebbe avuto maggiori chance di poter puntare alla vittoria se Gara 1 Superbike non fosse stata momentaneamente interrotta a causa dell'incidente di Tommy Bridewell: "Nicolò ho qualcosa in più a inizio gara con gomma nuova, io mi sentivo più forte di lui con gomma usata. Dobbiamo capire perché e trovare qualcosa. Non so se senza bandiera rossa avrei vinto, però sarei stato più vicino. È arrivata, ho cercato di stoppare Nicolò, ma aveva qualcosa in più ed è scappato. Sono contento di essere riuscito a gestire il gap su Sam Lowes, che è molto forte di questa pista".

Bulega è di qualche decimo più veloce con pneumatico nuovo, lo spagnolo ritiene di avere maggiori chance di insidiarlo in Gara 2 rispetto alla sprint di domenica mattina: "Nella Superpole Race sarà difficile essere lì - conferma - perché Nicolò ha qualcosa in più. Nella gara lunga, forse sì, perché riesco a gestire meglio la gomma usata".

Il titolo mondiale Superbike 2026 è ormai nelle mani del pilota italiano, però Lecuona sta provando a fare di tutto per sconfiggerlo e prepararsi meglio alle sfide del 2027, quando diventerà il favorito per laurearsi campione del mondo (Bulega andrà in MotoGP). Subire numerose sconfitte dal compagno di squadra è sempre frustrante, l'ex pilota Honda sta dando il 100% per evitare che Gara 1 a Donington Park rimanga la sua unica vittoria del 2026.