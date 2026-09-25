MotoGP, il 2027 è già qui: ecco il nuovo calendario

Ufficializzato oggi il calendario del Mondiale MotoGP per la stagione 2027: via ad inizio marzo, si chiude a fine novembre, ecco dove e quando.

Una stagione da 22 Gran Premi per la grande rivoluzione della categoria MotoGP. È stato svelato oggi il calendario 2027, che tra l'altro segue agli annunci dei rinnovi a lungo termine per vari tracciati, Mugello e Portimao inclusi, come ufficializzato proprio ieri. "Sospiro di sollievo" per tutti, e non in senso figurato, con l'addio al tanto criticato Balaton Park, possiamo dire addio anche all'India visto che di nuovo non compare in calendario. Torna invece l'Argentina ma a Buenos Aires, confermatissimi i due appuntamenti tricolori sull'autodromo toscano ed al Misano World Circuit. Entra in calendario la novità australiana che sta scatenando tante proteste e polemiche tra i cittadini... Di seguito ecco tutte le date ed i tracciati dell'anno.

Il calendario MotoGP 2027

Si comincia ad inizio marzo dalla Thailandia, subito dopo gli ultimi test invernali che precedono l'avvio di campionato. Segue il Qatar, poi Brasile e riecco l'Argentina, che lascia Termas de Rio Hondo per Buenos Aires. Avanti con il Texas ed il Circuit of The Americas, lasciamo poi il nuovo continente per approdare in Europa con Jerez ad inizio maggio, poi ecco Le Mans ed a fine mese la prima trasferta italiana al Mugello. C'è poi la Catalunya, andiamo sullo storico TT Circuit Assen dei Paesi Bassi, avanti con la Germania, rimane la Repubblica Ceca con Brno.

Tocca poi alla pausa estiva da metà luglio a metà agosto, quando il Motomondiale si risveglierà a Silverstone, per poi andare a Spielberg in Austria. A seguire tocchiamo il secondo e ultimo evento tricolore, quello a Misano, a cui seguono Aragon e Portimao. Si parte poi per il periodo tra Asia ed Oceania con Giappone, Malesia, Indonesia e Australia, gran finale di stagione come sempre a Valencia, siamo a fine novembre. Un'annata piuttosto lunga, che ne dite?