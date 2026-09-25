Formula 1 Azerbaigian: Russell un'artista sulla pista di Baku è Pole, Antonelli che succede?

Uno straordinario George Russell delizia tutti con una qualifica strabiliante in Azerbaigian dando otto decimi a Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes conquista la sua quinta Pole stagionale e la dodicesima in carriera raggiungendo così Gerhard Berger e il connazionale David Coulthard.

I giri effettuati da George con la sua W17 sul circuito di Baku sono da cineteca per la precisione con la quale ha sfiorato i muri. Secondo dunque Leclerc, che è il primo degli umani e spera domani di poter essere più vicino a Russell. La seconda fila è per Oscar Piastri con la McLaren davanti ad Isack Hadjar. Il pilota Red Bull è stato eccelso, visto che rientra da un infortunio ed ha battuto su tutta la linea Max Verstappen.

Antonelli che errore

La terza fila sarà tutta Campione del Mondo visto che il quinto crono è di Lando Norris con accanto Lewis Hamilton con la Ferrari. Settima piazza per Pierre Gasly che partirà davanti a Verstappen che oggi non è parso a suo agio. L'olandese doveva sfruttare le caratteristiche della pista per colmare il gap con il suo talento, ma qualcosa non ha funzionato. Quinta fila per Carlos Sainz che porta la Williams a scattare nona e chiude la quinta fila Franco Colapinto con la Alpine.

Andrea Kimi Antonelli scatterà soltanto dalla sedicesima casella, visto che ha commesso un errore enorme in Q1. L'italiano ha stretto topo in Curva 1 ed ha rotto la sua W17 nella parte della ruota anteriore. Antonelli è riuscito a passare il primo taglio grazie al tempo, ma poi non ha potuto partecipare alla Q2. La pista di Baku non è il MadRing e si può superare, quindi ci aspettiamo una gara tutt'attacco del leader del Mondiale,. Potrebbe quindi ripertersi la stessa situazione di Monza, quando Kimi partendo dal fondo per aver sostituito la power unit. Baku però in alcuni tratti è un imbuto: le insidie per il leader del Mondiale non mancheranno.

Nella Q1 sono state eliminate a sorpresa entrambe le AUDI con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto che non hanno brillato. Il brasiliano si è piazzato diciassettesimo davanti al compagno e per il team tedesco è una vera battuta d'arresto. Sullo schieramento tanti piloti partiranno con l'idea di rimonta: sarà un GP elettrizzante.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Azerbaigian

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Foto: social Formula 1