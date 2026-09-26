Lecuona insegue il weekend perfetto, ma che brivido a Cremona: "Quasi sul muro!"

Lo spagnolo da 10 e lode al Cremona Circuit, dove sta mettendo i bastoni tra le ruote a Bulega: l'obiettivo è conquistare la sua prima tripletta in SBK.

Primo nelle prove libere di venerdì, pole position e poi vittoria di Gara 1: Iker Lecuona sta andando alla grande nel decimo round del calendario Superbike 2026. Non conquistava la P1 nella Superpole dal 2022, quando sorprese tutti con la Honda a Barcellona, mentre l'unica vittoria precedente a quella di oggi l'aveva ottenuta quest'anno in Gara 1 a Donington Park.

A differenza di quanto fatto in Inghilterra, stavolta lo spagnolo del team Aruba.it Ducati ha letteralmente dominato. È partito a razzo e ha progressivamente accumulato vantaggio, arrivando al traguardo con ben 5"591 di margine su Nicolò Bulega, che aveva bisogno di guadagnare 15 punti su di lui per laurearsi campione del mondo SBK 2026. In Superpole Race ne dovrà guadagnare 8, altrimenti l'incoronazione dovrà essere ulteriormente rinviata a Gara 2. Ma il numero 7 ha tutte le intenzioni di completare il weekend perfetto, vincendo tutte le manche in Italia e rovinando un po' la festa al compagno di squadra.

Superbike Cremona: Lecuona festeggia la vittoria

Superbike Cremona: Lecuona prova a rovinare la festa di Bulega

Lecuona non può che essere soddisfatto per il suo trionfo odierno al Cremona Circuit, ma ha anche ricordato di aver avuto un brivido al mattino: "Nella Superpole ho quasi colpito il muro. Ho perso il punto di riferimento uscendo dalla pit lane - ha detto al sito ufficiale WorldSBK - e sono arrivato molto velocemente al muro; per fortuna l'ho evitato e sono riuscito a conquistare la pole position. Non mi aspettavo di ottenere la pole dopo quel momento difficile, ma venerdì mi sentivo molto forte sulla moto. Abbiamo trovato qualcosa per migliorare la moto, questa è la migliore che ho guidato, oggi ho usato la stessa di ieri".

I cambiamenti fatti sulla sua Ducati Panigale V4 R hanno funzionato e il pilota valenciano sente di avere totalmente la moto nelle mani in Italia, il suo compito era quello di sfruttarla e lo ha fatto: "Il mio passo era molto forte, dovevo restare calmo e non commettere errori. Sono veramente felice. Cercheremo di fare lo stesso domani. Forse sarò il favorito, ma Nicolo trova sempre qualcosa e io sarò lì per combattere. Forse lui sta pensando al campionato, so che questa pista non gli piace tantissimo, però ha già vinto in piste che non gli piacciono molto. Vedremo. Finora per me è un weekend perfetto".

Lecuona sa di non poter sottovalutare un pilota come Bulega, dominatore della stagione Superbike 2026 e determinato a prendersi il titolo mondiale a Cremona. Anche se lo spagnolo ha mostrato di avere qualcosa in più nelle prime due giornate, domenica potremmo assistere a uno spettacolo diverso. Non rimane che attendere.