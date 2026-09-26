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Festa Kawasaki: Xavi Artigas vince e accorcia le distanze nella Sportbike

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 26 settembre 2026 alle 17:30
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Xavi Artigas (MTM Kawasaki) ci prende gusto: in Gara 1 a Cremona centra la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale Sportbike.
Un sabato all'insegna di un 4 cilindri giapponese al Cremona Circuit. Giusto pochi attimi prima della vittoria di Jeremy Alcoba in Gara 1 del Mondiale Supersport, sul tracciato di San Martino del Lago si è registrato il trionfo di Xavi Artigas nella prima manche del Mondiale Sportbike. Comune denominatore la disponibilità di una Kawasaki ZX-6R 636, moto da quest'anno ammessa al via di entrambe le categorie del WorldSBK.

XAVI ARTIGAS VINCE ANCORA

Rilanciatosi lo scorso anno lottando fino all'ultimo per la conquista del titolo CIV Supersport, Xavi Artigas sta vivendo un vero e proprio stato di grazia tra le Sportbike. Tornato sul gradino più alto del podio in Gara 2 a Magny-Cours, il pilota spagnolo ha messo a segno la seconda affermazione consecutiva, la terza stagionale in sella alla ZX-6R 636 del team MTM Kawasaki. Quarto in qualifica, ma scattato dalla prima fila a seguito della penalità di 6 posizioni in griglia inflitta al capo-classifica di campionato David Salvador (3° in rimonta con il Team Prodina Kawasaki XCI), il vincitore del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 del Mondiale Moto3 si è subito ritrovato nelle posizioni che contano. Sferrando l'attacco decisivo nei confronti di uno scatenato Harrison Dessoy (2° con PHR Performance Triumph) a 4 giri dal termine e, da quel momento in avanti, bravo a chiudere tutte le porte.

VERSO GARA 2

In virtù di questi risultati, Xavi Artigas riduce di qualche punticino il proprio svantaggio in campionato, inseguendo a 21 lunghezze David Salvador per una Kawasaki che, con un round d'anticipo, festeggia il titolo costruttori del Mondiale Sportbike. Domani in Gara 2 che scatterà alle 13:00 si prospetta la consueta bagarre, con le potenziali intromissioni di Fenton Seabright (4°), Carter Thompson (5°) e Alvaro Fuertes, sesto parte integrante del gruppetto di testa con 5 piloti transitati in 505 millesimi sotto la bandiera a scacchi. Non ha lasciato il segno Antonio Torres, soltanto undicesimo con la seconda Kawasaki 636 del Team Prodina XCI ed ormai quasi tagliato fuori dai giochi-campionato. Marco Gaggi (8°) il migliore degli italiani in una Gara 1 anonima per i nostri portabandiera. In zona punti, Bruno Ieraci ha concluso dodicesimo con Matteo Vannucci, Elia Bartolini e Mirko Gennai a braccetto in quest'ordine dalla tredicesima alla quindicesima posizione. Nessun punto per la wild card Manuel Rocca (17°), Thomas Benetti (22°), Mattia Sorrenti (23°), Alessandro Di Persio (29°) e Mattia Martella (31° convocato all'ultimo dalla struttura di Miguel Oliveira).

SPORTBIKE WORLD CHAMPIONSHIP 2026

EICMA Italian Round
Cremona, Classifica Gara 1
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