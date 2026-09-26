Festa Kawasaki: Xavi Artigas vince e accorcia le distanze nella Sportbike

Xavi Artigas (MTM Kawasaki) ci prende gusto: in Gara 1 a Cremona centra la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale Sportbike

Un sabato all'insegna di un 4 cilindri giapponese al Cremona Circuit. Giusto pochi attimi prima della vittoria di Jeremy Alcoba in Gara 1 del Mondiale Supersport , sul tracciato di San Martino del Lago si è registrato il trionfo di Xavi Artigas nella prima manche del Mondiale Sportbike. Comune denominatore la disponibilità di una Kawasaki ZX-6R 636, moto da quest'anno ammessa al via di entrambe le categorie del WorldSBK.

XAVI ARTIGAS VINCE ANCORA

Rilanciatosi lo scorso anno lottando fino all'ultimo per la conquista del titolo CIV Supersport , Xavi Artigas sta vivendo un vero e proprio stato di grazia tra le Sportbike. Tornato sul gradino più alto del podio in Gara 2 a Magny-Cours, il pilota spagnolo ha messo a segno la seconda affermazione consecutiva, la terza stagionale in sella alla ZX-6R 636 del team MTM Kawasaki. Quarto in qualifica, ma scattato dalla prima fila a seguito della penalità di 6 posizioni in griglia inflitta al capo-classifica di campionato David Salvador (3° in rimonta con il Team Prodina Kawasaki XCI), il vincitore del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 del Mondiale Moto3 si è subito ritrovato nelle posizioni che contano. Sferrando l'attacco decisivo nei confronti di uno scatenato Harrison Dessoy (2° con PHR Performance Triumph) a 4 giri dal termine e, da quel momento in avanti, bravo a chiudere tutte le porte.

VERSO GARA 2

In virtù di questi risultati, Xavi Artigas riduce di qualche punticino il proprio svantaggio in campionato, inseguendo a 21 lunghezze David Salvador per una Kawasaki che, con un round d'anticipo, festeggia il titolo costruttori del Mondiale Sportbike. Domani in Gara 2 che scatterà alle 13:00 si prospetta la consueta bagarre, con le potenziali intromissioni di Fenton Seabright (4°), Carter Thompson (5°) e Alvaro Fuertes, sesto parte integrante del gruppetto di testa con 5 piloti transitati in 505 millesimi sotto la bandiera a scacchi. Non ha lasciato il segno Antonio Torres, soltanto undicesimo con la seconda Kawasaki 636 del Team Prodina XCI ed ormai quasi tagliato fuori dai giochi-campionato. Marco Gaggi (8°) il migliore degli italiani in una Gara 1 anonima per i nostri portabandiera. In zona punti, Bruno Ieraci ha concluso dodicesimo con Matteo Vannucci, Elia Bartolini e Mirko Gennai a braccetto in quest'ordine dalla tredicesima alla quindicesima posizione. Nessun punto per la wild card Manuel Rocca (17°), Thomas Benetti (22°), Mattia Sorrenti (23°), Alessandro Di Persio (29°) e Mattia Martella (31° convocato all'ultimo dalla struttura di Miguel Oliveira).

SPORTBIKE WORLD CHAMPIONSHIP 2026

EICMA Italian Round

Cremona, Classifica Gara 1

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri